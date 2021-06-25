Певица МакSим продолжает находиться в коме

При этом подтвержденного тестами коронавируса у нее нет, сообщила РИА Новости представитель артистки.

На прошлой неделе представитель певицы сообщила, что МакSим подключена к аппарату ИВЛ и находится в искусственной коме, при этом тесты на коронавирус у нее отрицательные.



МакSим

"Каких то значительных изменений не было, но состояние стабильное. Прогнозов по выводу с ивл пока нет, для этого должны быть улучшения", - сказала собеседница агентства в ответ на вопрос, как себя чувствует певица.

Она добавила, что подтвержденного тестами коронавируса у артистки по-прежнему нет.

"Сейчас ей уже тесты не делают, картинка по лечению ясна, поэтому нет необходимости", - отметила представитель певицы.