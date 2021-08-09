МакSим опубликовала первый после комы пост в соцсетях

МакSим стало лучше, но она по-прежнему в реанимации Вопрос о переводе из реанимации певицы МакSим (Марины Абросимовой) пока не обсуждается, заявила ее представительница. Она отметила, что нужно дождаться, пока ситуация стабилизируется.



«Не обсуждалось. … У неё сейчас все-таки хрупкий организм, необходимо пока дождаться, когда ситуация стабилизируется», - сказала представительница артистки.



Певица была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких 19 июня, при этом тест на коронавирус у нее был отрицательным. Несколько недель она находилась в искусственной коме в тяжелом состоянии. 3 августа представительница МакSим сообщила, что певица в сознании...

Певица МакSим идет на поправку Стало известно о том, что певица МакSим пришла в сознание, и впервые идет на поправку. «Дорогие друзья! Мне удалось пообщаться с Мариной лично по видеосвязи через доктора. Ее действительно отключили от аппарата, дышит самостоятельно через кислородную маску, чувствует себя намного лучше, настрой очень позитивный и боевой, лёгкие восстанавливаются. Мы и пошутили и и посмеялись. Безусловно сейчас предстоит долгий этап восстановления, но могу сказать, что самое страшное позади. В новостях немного преувеличили - телевизора в реанимации нет и врачи не возят ее по реанимации - во-первых...

Певица МакSим продолжает находиться в коме Состояние певицы МакSим (Марины Абросимовой), которая на прошлой неделе была госпитализирована с поражением легких и подключена к аппарату ИВЛ, остается без изменений. При этом подтвержденного тестами коронавируса у нее нет, сообщила РИА Новости представитель артистки.

На прошлой неделе представитель певицы сообщила, что МакSим подключена к аппарату ИВЛ и находится в искусственной коме, при этом тесты на коронавирус у нее отрицательные.



МакSим



"Каких то значительных изменений не было, но состояние стабильное. Прогнозов по выводу с ивл пока нет, для этого должны быть улучшения", - сказала собеседница агентства в ответ на вопрос, как себя чувствует...

МакSим сказала «Спасибо» Певица МакSим выпустила новую песню «Спасибо» (слушать песню). Лирическая героиня Марины Максимовой обращается к своему возлюбленному и благодарит его за след от поцелуя и встреченный рассвет.







«Проклинай, смотри, я та ли, что не разберёшь вовеки на детали...», - поет МакSим.



МакSим



«Песня — это крик души, в котором героиня выражает благодарность своему любимому человеку, обещая в ответ на его чувства быть с ним всегда рядом, быть его огнем и направляющим маяком», — отметили в компании Sony Music, выпустившей новинку.