МакSим опубликовала первый после комы пост в соцсетях

Артистка подтвердила, что сегодня ее переводят из реанимации в обычную палату, и поблагодарила медиков, а также всех, кто за нее переживал.
«Всем привет, я снова с вами! В первую очередь хочу поблагодарить за огромную поддержку всех тех, кто искренне переживал за меня все это время. Это действительно очень приятно и много для меня значит. Хочу поблагодарить врачей и весь персонал больницы номер 52. Это настоящие профессионалы своего дела, которые спасли меня. Марьяна Анатольевна, Елена Николаевна, Денис Петрович и Зинаида Юрьевна - спасибо вам большое! Мне очень помогло, что за меня переживали, думали обо мне и молились, меня это вытащило с того света.
Сегодня меня переводят из реанимации в обычную палату и я наконец-то могу поблагодарить всех вас лично. Когда врачи спросили меня, сколько, по моему мнению, я пролежала в коме, - я сказала - 2 дня. Я не могла поверить, что прошло больше месяца. Сейчас я по-прежнему очень слабая, когда пытаюсь ходить, начинаются сильные головокружения. Но я надеюсь, что в скором времени смогу оказаться дома, чтобы обнять свою семью.
Полеты и выступления на какой-то период мне запрещены по предписаниям врача. Лёгкие пока восстанавливаются, напрягать их нельзя. Но я благодарна всем вам, врачам и Господу Богу за то, что я продолжаю жить на этой Земле, и, хоть пока с трудом, но дышу», - написала певица.
Директор певицы Маргарита Соколова подтвердила хорошие новости.
«Сегодня к вечеру ее переводят в обычную палату. Когда будет точно выписка, врачи не комментируют, но она не за горами. Сами доктора говорят, что это редкий и уникальный случай, такой благополучный исход. Конечно, еще потребуется длительное восстановление. Силы необходимо восполнять, энергии еще недостаточно, но она способна самостоятельно ходить, кушать, общаться», — пишет Соколова.
Директор исполнительницы также отметила, что пока МакSим нельзя петь и летать на самолетах.
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