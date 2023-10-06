МакSим и Баста перезапустили «Наше лето»

В оригинальной композиции Василий Вакуленко читает рэп в куплетах, а в припеве звучит припев из хита МакSим «Нежность», ставшего вторым синглом с ее дебютного альбома «Трудный возраст».

Для новой версии хита Василий Вакуленко обновил свои куплеты, а припев остался тот же самый, что и в прежней версии. Правда, такой подход понравился не всем слушателям МакSим. Недовольные поклонники припомнили исполнительнице, что она не выпускала новых песен с 2021 года, ограничившись переработками своих старых хитов.



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