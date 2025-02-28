Баста вспоминает «Последний рейв»

Автором трека стал сам исполнитель.

«Наш последний рейв, время прощаться, пламя и пепел. Наш последний рейв - жил, как умел, знал, но не верил. Наш последний рейв - деньги есть деньги, бизнес есть бизнес. Наш последний рейв - стреляй мне в спину, делай красиво», - поет Баста.

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Баста

Баста также стал режиссёром видеоклипа «Последний рейв». Главные роли в ролике сыграли актеры театра "Ленком Марка Захарова" Алёна Митрошина и Илья Халмурзаев. Ранее они оба играли в муздраме «Маяковский», которую на сцене Ленкома поставил режиссёр Алексей Франдетти, а Василий Вакуленко написал к спектаклю музыку.

Клип снят с многочисленными отсылками к классической ленте Джима Джармуша «Кофе и сигареты». Декорациями истории стали интерьеры московского винного бара Pharmacie, в котором воссоздана атмосфера XIX века с использованием антикварной мебели и многочисленных деталей.