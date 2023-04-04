МакSим вынуждена отменить все свои концерты

Последние несколько выступлений исполнительнице было явно тяжело находиться на сцене, из-за чего пострадало качество шоу. Фанаты начали переживать за свою любимицу, поэтому МакSим решила наконец лично прокомментировать сложившуюся ситуацию.

Исполнительница обратилась к поклонникам в личном микроблоге. Она объяснила, почему ее последний концерт в Твери прошел неудачно, а также поделилась с фанатами новостями о своем здоровье.

«Хочу попросить всех прекратить публичные разборки и истерики. Все мы люди эмоциональные, горящие своим делом, переживающие, знающие, «как лучше», но при этом порой не желающие слушать и слышать других. Со мной все хорошо, насколько это сейчас возможно».



МакSим

Проблемы на концерте в Твери, по словам артистки, вызваны несовместимостью работы, требующей полной самоотдачи, и курса лечебных процедур, которые сейчас проходит МакSим. Исполнительница поблагодарила своих поклонников за поддержку. «В какой-то степени благодаря вам было принято решение перенести даты», — написала певица.

Сейчас согласовываются новое расписание отмененных концертов.

18 марта на концерте в Сочи МакSим понадобилась помощь врачей. Следующее выступление в Твери также расстроило фанатов: певица пела невпопад, и ей явно было тяжело находиться на сцене. В адрес артистки сразу же посыпались обвинения в неуважительном отношении к публике, профессии и другие неприятные комментарии. Рудковская не смогла пройти мимо этой ситуации и написала пост в своем личном блоге.

«Марина — культовая артистка. Ее песни — глубоко народные песни. Ее любят, ей верят. И в том числе потому, что Марина поет САМА. Она работает с живыми музыкантами. Никакой фонограммы, хотя у нас до сих пор многие большие артисты работают под минус или даже под плюс».

Рудковская убеждена, что настоящий артист не может себе позволить не выйти на сцену даже при болезни. Яна призвала фанатов МакSим сделать скидку на самочувствие певицы:

«Поклонники должны понять и принять, потому что все мы — люди и здоровье ни за какие деньги не купишь».

Администратор фан-клуба певицы МакSим в Твери Виктория Титова рассказала, что с самого начала концерт не задался. Было заметно, что артистке тяжело петь и передвигаться по сцене. Выступление стало поводом для серьезного беспокойства тверских поклонников звезды. Однако концертный директор МакSим Павел Назаров заявил, что нет причин для паники.

Поклонники МакSим предполагают, что возникающие на последних концертах певицы проблемы связаны с последствиями перенесенного ею коронавируса, уточняет Пятый канал. В частности, то, что в Сочи артистке потребовалась медпомощь, а в Твери у нее сбивался голос.

Что касается слухов о беременности певицы, то представители ее фан-сообщества в них не верят. Они аргументируют свою точку зрения тем, что у артистки сейчас поставлен плотный концертный график и вряд ли бы она стала затевать подобное, будучи в положении.