Cream Soda выпустила кавер на МакSим

В «Cream Soda Club» каждый может попробовать себя в роли промоутера ночного клуба, взять веселье в свои руки и организовать такую музыкальную вечеринку, что даже предметы интерьера будут двигаться в такт музыке. Саундтреком к игре стал новый альбом группы Cream Soda.