Cream Soda выпустила кавер на МакSим

Сингл «Отпускаю» - авторская интерпретация Cream Soda одноимённой песни, вошедшей в дебютный альбом «Трудный возраст», выпущенный популярной исполнительницей МакSим в 2006 году.
«Идея, которую мы с Димой придумали, когда готовились к очередной вечеринке - сделать эдит на очень медленный ремикс на TDJ и добавить туда вокал МакSим. Вскоре Алиса исполнила этот эдит на очень медленный ремикс на TDJ с добавлением вокала МакSим на новогоднем стволе. 2 года трек жил на нашем SoundCloud, пока нас заваливали просьбами о релизе эдита на очень медленный ремикс на TDJ с вокалом МакSим. Спасибо, МакSим за возможность поделиться с вами!», - объясняют музыканты.
Напомним, что в марте Cream Soda выложила кавер на композицию Леонида Агутина «На сиреневой луне».
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