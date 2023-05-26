Cream Soda выпустила альбом и VR-игру с Рептилоидом

В «Cream Soda Club» каждый может попробовать себя в роли промоутера ночного клуба, взять веселье в свои руки и организовать такую музыкальную вечеринку, что даже предметы интерьера будут двигаться в такт музыке. Саундтреком к игре стал новый альбом группы Cream Soda. Игроку необходимо украшать танцпол и радовать виртуальных гостей, чтобы открывать новые уровни и развивать клуб, созданный из фантазии и музыки группы Cream Soda.

Группу Cream Soda на Яндекс Музыке ежемесячно слушает более миллиона людей. В прошлом году группа отметила десятилетний юбилей — за это время Cream Soda успела покорить страну хитами «Никаких больше вечеринок», «Сердце Лед» и кавером на трек группы Хлеб – «Плачу на техно» и выпустить четыре полноформатных релиза. Выходом сингла «Метаискренность» в прошлом году группа обозначила начало нового этапа творчества с акцентом на визуальном искусстве, экспериментами с 3D, искусственным интеллектом и метасмыслами.

Новый альбом «Internet friends», который поклонники ждали три года, вышел 26 мая. В него вошли 11 экспрессивных искренних и наполненных любовью к рейв-культуре треков, записанных тремя музыкантами: Димой Нова, Ильей Гадаевым и новой вокалисткой Алисой Стяжковой.

«Микс творчества и технологий помогает нам раскрывать произведения артистов в новом контексте и дарить слушателям совершенно новый опыт, связанный с музыкой. Игра «Cream Soda Club» создана для полного погружения в атмосферу нового альбома Cream Soda. Мы начали совместную работу над ней еще в прошлом году и для нас очень ценно, что Дима стал соавтором этого проекта. Теперь мы делимся его наследием со всеми поклонниками Cream Soda», — рассказал Рустам Киреев, директор по работе с артистами развлекательных сервисов Яндекса (Яндекс Плюс, Яндекс Музыка, Кинопоиск, Яндекс Афиша, Букмейт).

Разработчиком игры выступила студия IThub games.

«Игра относится к популярному жанру экономического симулятора (tycoon), в котором игрок берет на себя роль управляющего музыкальным клубом. Задача игрока — создать неповторимую атмосферу вечеринки, исполнять желания посетителей, размещать клёвые элементы обстановки, но главное - открывать новые треки группы Cream Soda. Каждый музыкальный трек, по сути, является уровнем игры, а его бит влияет на анимации окружения. Из забавного — виртуальных музыкантов и посетителей клуба можно брать в руки, а некоторых даже нужно вышвыривать за его пределы, пока они не испортили вечеринку», — поделился Денис Поздняков, CPO студиии IThub games.



Cream Soda

Все декорации в игре связаны с группой и имеют особую историю.

«Мы участвовали в создании игры от тщательного выбора нарядов для наших виртуальных версий самих себя до предметов интерьера в клубе. Например, танцующий фламинго появился в игре как отсылка к видеоклипу «Розовый фламинго», диско-шар — к клипу «Хэдшот», а классный король-лобстер попал в нее с обложки альбома «ЙАЙ». Ну а правила игрокам в самом начале объясняет виртуальный Рустам Рептилоид, записавший ироничные аудиокомментарии к нашему новому альбому», — поделились Илья Гадаев и Алиса Стяжкова.

Игру можно бесплатно скачать во всех VR-сторах, а подписчики Яндекс Плюса могут бесплатно играть в нее в VR-клубах по всей России или на сайте creamsodaclub.ru.

«Cream Soda Club» стала уже вторым VR-проектом с участием Яндекс Музыки. В апреле вышла российская танцевальная VR-игра «Dance Loop» с саундтреком от нейросети Яндекс Музыки и музыкального эксперта Ника Завриева, ее разработчиком выступила российская студия Fibrum.