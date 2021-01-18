Cream Soda показала клип с киданием еды

Режиссер клипа Саша Гущин, идея - Дима Нова. Идея же в том, что в новогодний вечер все угощения готовы, но гости задерживаются. И вот участники группы Cream Soda начинают веселый дебош - кидаются продуктами и салатами, взрывают торт, "арестовывают" Деда Мороза... Словом, когда приходят в гости участники групп «Хлеб», Pompeya и «Казускома», а также Saluki и Anikv - их глазам открывается неожиданное зрелище.
Взаимосвязь между самой песней и содержанием клипа не просматривается, по крайней мере, большинство зрителей сообщили музыкантам, что он «ни о чем», и раньше «было лучше».
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