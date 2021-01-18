Cream Soda показала клип с киданием еды

Сингл войдет в грядущий альбом коллектива, премьера которого намечена на 31 июля. Пластинка получила название «Интергалактик» и уже доступна для предзаказа.





В комментариях к посту, в котором музыканты анонсировали новый трек, их окрестили «надеждой русской музыки».

