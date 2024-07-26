Cream Soda расширила альбом до «Internet Friends VIP»

Как объяснили музыканты, они тогда записали гораздо больше материала, чем в итоге выпустили – и вот теперь его можно послушать.

«Когда мы писали альбом Internet Friends, мы написали больше музыки, чем вошло в итоговую версию. Оставшиеся треки мы планировали перенести на следующий альбом, дописав к ним новый материал. Однако, в процессе написания, мы решили, что песни не сочетаются с новым настроением, поэтому включили их в расширенную версию альбома, добавив ремиксы и vip версии треков с оригинального альбома. Таким образом мы хотели бы закрыть эру Internet Friends и двигаться дальше», — говорит Илья Гадаев.

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Cream Soda

Альбом «Internet Friends» вышел 26 мая 2023 года и стал последней работой группы Cream Soda, записанной вместе с Дмитрием Свиргуновым. Участник Cream Soda, также известный как Дима Нова, погиб в марте 2023-го в 35-летнем возрасте. «Internet Friends» группа посвятила памяти Свиргунова, его брата Романа и друзей Георгия Киселева и Аристарха Ухтомского – они все погибли вместе с музыкантом.