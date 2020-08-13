Cream Soda: Будущее музыки - за трансом!

Участники группы Cream Soda заявили, что ближайшее будущее поп-музыки будет связано с незаслуженно забытым жанром транса, и они в альбоме «Интергалактик» уже начали делать это будущее.
«За музыкальную сторону отвечали мы, и в процессе работы над ней вдохновлялись звучанием таких групп, как Orbital, Gat Decor. Эти группы существовали ещё до того, как было введено понятие транса, на тот момент люди ещё не знали, как обозвать этот стиль. Сейчас его называют прототранс. Также нас вдохновляли эксперименты Burial в трансе. На самом деле, я бы не делал акцент на трансовом звучании, мы же использовали не только его. Прикольно, что он там есть, но вообще «Интергалактик» – это смесь всего. Там есть, помимо транса, и эмбиент, и рейвовые элементы, и хаус, и даже progressive олдскульный. Не могу сказать, что мы устали от этого. Я вообще думаю, что транс – это будущее андеграундной музыки. И это будущее, наверное, уже настало – появляется всё больше людей, которые экспериментируют с трансовой музыкой. Например, те же самые Buttechno начали уже давно это делать. У них звук сейчас похож на прототранс в сочетании с ломаными битами. Так что эта тенденция уже есть, и в России, чтобы она не отставала, надо тоже её вводить как можно скорее. Ну, а мы взяли и сделали это», - говорит Дима Нова.
«Круто, что эта история реально смогла погрузить в себя людей. А музыка усилила этот эффект. И ещё знакомые отметили такой момент: когда доиграл последний трек из «Интергалактик» и следом включилась песня каких-то других российских исполнителей, они такие: «Ой, что это?» Они почувствовали контраст, другая музыка показалась им слишком простой», - заметила Анна Романовская.
Музыканты Cream Soda напомнили порталу tntmusic.ru, что текстовые истории на альбоме зачитывал актёр озвучки Василий Дохненко, голос Мэттью Макконахи в России. В целом им хотелось бы, «чтобы всё звучало как саундтрек к фильму», и они очень хотят написать саундтрек к какому-нибудь фильму, но «к какому-то достойному».
«Клип «Сердце лёд» получился таким, потому что он был давно запланирован. А у нас есть привычка доводить начатое до конца. Поэтому мы и начали его снимать. Но вообще, конечно, можно бы подумать и о какой-то целостной истории. А так – лично я не жалею о том, что клип «Сердце лёд» вышел ироничным. Потому что, думаю, ДНК Cream Soda – это ирония. И если бы люди не увидели от нас ироничного клипа – значит, с нами было бы что-то не так. Для меня это важно», - заявил Дима Нова.
«А для меня – нет. Я думаю, нужно разбавлять иронию чем-то серьёзным. У меня есть пожелание, чтобы для какого-то трека из «Интергалактик» был снят клип на серьёзную тему, без шуток. Может, даже мрачный. Или просто футуристичный. Пусть он будет максимально буквальным и будет дословно отражать суть песни, но я за красивую, гармоничную картинку, дополняющую музыкальный контент. Я бы очень хотела такой клип», - возразила Анна Романовская.
Кроме того, музыканты Cream Soda рассказали о совместном альбоме с Федуком, в котором они сделали саунд и записали с ним фит.
«Однозначно будут хиты. У нас была задача сделать хитовый альбом. Ещё одной задачей для Феди было покинуть зону комфорта. Я думаю, что в итоге он остался доволен», - уверен Дима Нова.
«Но, кстати, будут и эксперименты. Думаю, такого Feduk'а ещё никто не слышал», - заметил Илья Гадаев.
Дату выхода альбома Федука музыканты Cream Soda решили не озвучивать.
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