Feduk выпустил историю блудной души «Йай» с Cream Soda

«Это наша большая совместная работа с Ильей и Димой из Cream Soda, мы написали весь альбом вместе. Один из треков – фит с Аней Романовской, солисткой группы. Ждите качественного, инновационного, свежего, супермузыкального, танцевального, хип-хопового звучания. Это не Feduk и не Cream Soda, это магия, которая стала возможной только благодаря нашему союзу, вы точно ее почувствуете!» - говорит Feduk.
Обложка создана дизайнером Philip Colbert. В альбоме находится место и танцевальным хитам, и рэпу, и любовным балладам. Альбом записывался в доме участников Cream Soda под Ярославлем.
«Для меня наш альбом — это стриптиз моей души, полное откровение, сильные и слабые стороны моего характера. Сеанс у психоаналитика, записанный под музыку. История блудной души, которая несколько лет скиталась по парку развлечений с неограниченным количеством жетонов. И, наконец, наткнулась на мудреца, который помог найти себя. Если это расшифровывать, я был в потоке жизни, когда мне казалось, что вот так живут музыканты. А потом я понял, можно кардинально по-другому относиться к делам. Можно по-другому смотреть на жизнь так называемого артиста. Можно быть обычным и нормальным человеком, заниматься музыкой и примерять на себя разные образы. И не думать о том, что ты должен жить так, как тебе кажется, или как живут твои знакомые. Я стал сам себе голова — и она меня не подвела. Хочу долго жить не тужить и делать музыку как можно дольше. Не хочу в 50 лет ездить по корпоратам с "Розовым вином"», - говорит Feduk.
Всего на альбоме 12 треков, он вышел на лейбле Warner Music Russia.
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