Feduk выпустил историю блудной души «Йай» с Cream Soda

Режиссер Михаил Пунга снял красочный клип на довольно грустную песню - артист ездит на мотоцикле, поет в лесу и на пляже, грустит в поле и танцует. А девушка в клипе уж вовсе плачет. Впрочем, это скорее две девушки одинаковой стандартной внешности (Соня Мальцева и Мария Ударцева).

