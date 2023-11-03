Клава Кока и Feduk спели «Кабы не было тебя»

Это история о том, как можно любить и ненавидеть одновременно, потому что человек рядом дарит самые лучшие эмоции в твоей жизни, но одновременно причиняет невыносимую боль. Однако закончить эту череду состояний оказывается невозможным, ведь сильные чувства не позволяют этого сделать и остается только размышлять, как все могло бы измениться.

Рассуждая о работе артисты признались, что дуэт получился достаточно лёгким, ведь трек нашел отклик у обоих.

«Лично я в треке постаралась отразить реальную проблему в отношения многих пар, поэтому верю, что у слушателей будет отклик на эту композицию», — рассказала исполнительница.



Клава Кока и Feduk

Данный опыт стал не новым для Feduk, ведь артист уже не раз возвращался к жанру поп, даже пару раз объявлял о завершении рэп направления в творчестве.

«До этого трека с Клавой мы еще не были знакомы, но когда мне пришла идея записать этот трек, я понял, что Клава идеально впишется в него, так и получилось. Не могу сказать, что для меня это совершенно новый опыт, ведь у меня уже были поп хиты, но периодически мне нравится возвращаться к работам такого формата», – поделился Feduk.

Композицию «Кабы не было тебя» можно отнести к танцевальной музыке, однако нотки надрыва, которые слышны в вокале исполнителей, напоминают о боли, которую они испытывают, находясь в отношениях, а также о невозможности, несмотря на все трудности, существовать без своей второй половинки.