Yes показали заглавную песню Aurora нового альбома

Группа Yes представила видеоклип на свой новый сингл Aurora, заглавную песню двадцать четвертого студийного альбома, который выйдет на лейбле InsideOut Music 12 июня (смотреть клип).

Альбом, обложку которого оформил давний художник группы Роджер Дин, включает восемь треков (и два бонус-трека), в том числе композицию Counterpoint продолжительностью более тринадцати минут. Заглавный трек альбома — одна из первых музыкальных идей, над которой группа начала работать во время сессий написания песен.

«Название сразу же привлекло внимание Стива Хоу и послужило источником визуального вдохновения для художника Роджера Дина, задав концептуальный тон, который определил ход проекта», — говорит певец Джон Дэвисон.

«Создание этого альбома доставило нам радость, дало возможность играть, экспериментировать и отдавать музыке все свои силы, — говорит давний гитарист Стив Хоу. - Всегда речь шла о сотрудничестве: кто-то может написать песню, но пока каждый не внесет свой вклад, это не настоящая песня Yes. Мы не пытаемся повторять прошлое; мы несем дух Yes вперед и превращаем его во что-то новое».

Альбом Aurora будет доступен в ограниченном издании: делюкс-издание в светло-зеленом цвете (2LP + 2CD + Blu-ray) с артбуком и постером, а также в ограниченном делюкс-издании (2CD + Blu-ray) с артбуком, содержащим потрясающие работы Роджера Дина и Фрейи Дин, бонусный диск с инструментальными композициями и Blu-ray с Dolby Atmos, 5.1 Surround Sound и 24-битными стереомиксами (автор — Кертис Шварц). Альбом также доступен в виде разворотного издания (2LP + LP-буклет), специального издания CD Digipak и в цифровом формате.

Yes - Aurora

  1. Aurora (7:27)
  2. Turnaround Situation (5:50)
  3. Love Lies Dreaming (6:24)
  4. Countermovement (13:48)
  5. Ariadne (6:18)
  6. All Hands on Deck (3:04)
  7. Outside the Box (4:20)
  8. Emotional Intelligence (3:30)
  9. Jambustin’ (Bonus Track) (4:24)
  10. Watching the River Roll (Bonus Track) (4:42)

