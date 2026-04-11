Yes показали заглавную песню Aurora нового альбома

Альбом, обложку которого оформил давний художник группы Роджер Дин, включает восемь треков (и два бонус-трека), в том числе композицию Counterpoint продолжительностью более тринадцати минут. Заглавный трек альбома — одна из первых музыкальных идей, над которой группа начала работать во время сессий написания песен.

«Название сразу же привлекло внимание Стива Хоу и послужило источником визуального вдохновения для художника Роджера Дина, задав концептуальный тон, который определил ход проекта», — говорит певец Джон Дэвисон.

«Создание этого альбома доставило нам радость, дало возможность играть, экспериментировать и отдавать музыке все свои силы, — говорит давний гитарист Стив Хоу. - Всегда речь шла о сотрудничестве: кто-то может написать песню, но пока каждый не внесет свой вклад, это не настоящая песня Yes. Мы не пытаемся повторять прошлое; мы несем дух Yes вперед и превращаем его во что-то новое».



Альбом Aurora будет доступен в ограниченном издании: делюкс-издание в светло-зеленом цвете (2LP + 2CD + Blu-ray) с артбуком и постером, а также в ограниченном делюкс-издании (2CD + Blu-ray) с артбуком, содержащим потрясающие работы Роджера Дина и Фрейи Дин, бонусный диск с инструментальными композициями и Blu-ray с Dolby Atmos, 5.1 Surround Sound и 24-битными стереомиксами (автор — Кертис Шварц). Альбом также доступен в виде разворотного издания (2LP + LP-буклет), специального издания CD Digipak и в цифровом формате.

