Yes пообещали исполнить альбом Fragile целиком

Тур, названный «The Fragile Tour 2025, The Album Series», стартует 1 октября в Уоллингфорде, Коннектикут, и продлится до шоу 16 ноября в Рино, Невада. По пути Yes посетит Атлантик-Сити, Вашингтон, округ Колумбия, Атланту, Мемфис, Цинциннати и другие города.



Yes

Fragile — знаковый альбом в дискографии Yes, включающий такие классические композиции, как «Roundabout», «Long Distance Runaround» и «Heart of the Sunrise».

Гитарист Стив Хоу сказал о Fragile: «Все альбомы группы имели уникальное настроение и подход. После альбома The Yes так много всего сошлось воедино, и [сопродюсер] Эдди Оффорд руководил процессом. В то время как группа сосредоточилась только на четырех основных песнях с полными аранжировками, каждый из нас написал и разработал сольную пьесу, что было отличной идеей Билла [Бруфорда]. Это довольно "странно", но мы были на пике своего творчества, настроенные на успех. Это придало нам уверенности, большей, чем наша собственная вера в то, что мы создали этот необычный, но заметный музыкальный поворот в роке и том, что позже стало прогрессивом».

Наряду с Хоу в состав Yes в настоящее время входят клавишник Джефф Даунс, который был на борту во время возрождения группы «Owner of a Lonely Heart» в начале 80-х и вернулся в 2011 году, а также мультиинструменталист Билли Шервуд, вокалист Джон Дэвисон и барабанщик Джей Шеллен. Последние три музыканта — относительно новые участники, присоединившиеся к группе в 1997, 2012 и 2016 годах соответственно.

На каждом шоу оригинальные работы художника обложек альбомов Fragile Роджера Дина будут доступны для продажи на столе с мерчем, при этом Хоу отметил: «Роджер был и остается квинтэссенцией облика Yes. Он по-прежнему создает великолепные картины и дизайн — у него нет конкурентов».

Интересно, что в текущем составе группы только один участник, гитарист Стив Хоу, который фактически играл на альбоме. Fragile, в который входит альбом-классика рока «Roundabout», также включает в себя певца Джона Андерсона, басиста Криса Сквайра, клавишника Рика Уэйкмана и барабанщика Билла Бруфорда.

Сквайр умер в 2015 году от лейкемии, но Андерсон все еще активен и собирается начать вторую часть своего тура Yes, Epic, Classic & More с собственной группой Jon Anderson and the Band Geeks. Он начнется 15 июня в Вашингтоне, округ Колумбия, и продлится до 13 июля в Сент-Луисе.

Андерсон ушел из Yes в 2004 году, после того как он страдал от астмы, бронхита и истощения в последнюю неделю тура в честь 35-летия группы. Он чувствует, что он все еще часть группы.

«У меня такое чувство, что в моем сознании, в моих мыслях я все еще в Yes, хотя я сильно заболел, и им пришлось продолжать. Так поступают группы», — сказал он Rolling Stone в 2023 году.

Тем временем Бруфорд продолжает играть в Pete Roth Trio, джазовом ансамбле под руководством его бывшего техника по ударным. В конце этого месяца они выступят в Японии, а в июле отправятся в Великобританию, Италию и Испанию.

Уэйкман также гастролирует этим летом. Его тур Strictly Wakeman с участием Хейли Сандерсон, певицы из британского телешоу Strictly Come Dancing, начинается 18 июля в Ричмонде, Вирджиния. И продлится до 31 июля в Финиксвилле, Пенсильвания.