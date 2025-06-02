Duran Duran снова сотрудничают с Нилом Роджерсом в студии

Культовая британская группа анонсировала новый материал в соцсетях, поделившись снимком из студии Abbey Road с подписью:

«Работаем с нашим хорошим другом Нилом в студии Abbey Road в эти выходные. Оставайтесь с нами…»

Нил Роджерс, который стоит за некоторыми из самых громких хитов группы, также поделился этим моментом в своих социальных сетях, написав:

«Вчера нам было так же весело работать, как и всегда!»

Воссоединение знаменует собой первую совместную работу Роджерса и Duran Duran за почти десятилетие, после их последнего сотрудничества на альбоме Paper Gods 2015 года, в который вошел проникнутый фанком сингл «Pressure Off» с Жанель Монэ, вошедший в десятку лучших по обе стороны Атлантики.



Duran Duran

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Отношения Роджерса с группой длятся уже более 40 лет. Он сделал ремикс их первого сингла Billboard № 1 «The Reflex» в 1984 году, спродюсировал любимый фанатами «The Wild Boys» и продолжил руководить их четвертым студийным альбомом Notorious (1986). Его фирменные грувы помогли сформировать постнововолновое звучание Duran Duran в критический период их эволюции.

Позднее суперпродюсер воссоединился с ними для записи альбома Astronaut в 2004 году, ознаменовав возвращение оригинального состава из пяти человек.

Новость появилась всего за несколько дней до начала тура Duran Duran по Европе и Великобритании с Роджерсом и CHIC в качестве специальных гостей. Тур начнется 3 июня в Финляндии и будет включать основные остановки в Амстердаме, Риме, Дублине и Великобритании, завершившись в начале июля.

Хотя группа пока не подтвердила, будут ли сессии на Abbey Road посвящены новому альбому или отдельному релизу, это первый крупный студийный переезд с момента выхода их альбома Danse Macabre, посвященного Хэллоуину, в 2023 году.

Duran Duran продали более 100 миллионов записей по всему миру и получили две премии Грэмми. Их последнее появление в чартах было с Future Past в 2021 году, который дебютировал на 28-м месте в Billboard 200. Роджерс, тем временем, остается одним из самых титулованных музыкальных продюсеров, сотрудничая с Дэвидом Боуи, Мадонной, Daft Punk и другими.