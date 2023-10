Duran Duran выпустил к Хэллоуину альбом «Danse Macabre»

Альбом вышел в день рождения вокалиста Duran Duran Саймона Ле Бона, ему исполнилось 65 лет.

В трек-листе три новых песни «Black Moonlight», «Danse Macabre» и «Confession in the Afterlife», новые версии собственных треков группы «Nightboat», «Love Voudou» и «Secret Oktober 31st», а также набор каверов — «Paint It Black» The Rolling Stones, «Spellbound» Siouxsie and the Banshees, «Psycho Killer» Talking Heads (с участием басистки Måneskin Виктории Де Анджелис), «Supernature» Cerrone, «Ghost Town» The Specials, «Super Lonely Freak» Рика Джеймса и «Bury a Friend» Билли Айлиш.



Duran Duran

Отдельно стоит отметить воссоединение Duran Duran в студии в работе над частью треков с экс-гитаристами группы Энди Тейлором и Уорреном Куккурулло.

На заглавную композицию Duran Duran выпустил нейросетевой клип, наполненный различными макабрическими визуальными образами.