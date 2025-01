Утерянная песня Тины Тернер войдет в новую версию Private Dancer

Релиз намечен на 21 марта.

Hot For You Baby была написана австралийскими авторами Джорджем Янгом и Гарри Вандой специально для альбома 1984 года, но так и не вошла в него. Композицию обнаружили недавно и решили незамедлительно обнародовать.

Tina Turner

Альбом Private Dancer, ставший одним из самых нашумевших в 1980-х годах, вновь вывел тогда 45-летнюю певицу на вершины поп-чартов, в том числе в США. С него было выпущено несколько успешных синглов, в том числе Private Dancer (7-е место в Billboard Hot 100), Better Be Good to Me (5) и What’s Love Got to Do with It (1).

Тернер (имя при рождении - Анна Мэй Буллок) родилась в 26 ноября 1939 года в США. Первый ее альбом Tina Turns the Country On! вышел в 1974 году. В 2000 году певица объявила о завершении сценической карьеры, продолжавшейся около 40 лет. 12 раз она была удостоена премии Grammy.