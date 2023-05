Умерла Тина Тернер

Легендарная пластинка, которая включает хиты “What’s Love Got to Do with It”, “Better Be Good to Me”, “Private Dancer” и “Let’s Stay Together”, выйдет в обновлённой версии 29 июня, пишет Apelzin.





На новый вариант альбома войдут несколько ремиксов, би-сайды, а также дуэт с Брайаном Адамсом “It’s Only Love”.



...