Умерла Тина Тернер

О смерти певицы сообщил ее представитель, передает Sky News. По его словам, госпожа Тернер скончалась в своем доме в Кюснахте (пригород Цюриха) после продолжительной болезни.



Tina Turner

"Тина Тернер скончалась в возрасте 83 лет после продолжительной болезни в своем доме в Кюснахте, недалеко от Цюриха. С ней мир потерял музыкальную легенду и образец для подражания", - сообщил пресс-секретарь Тины Тернер.

В 2013 году Тина Тернер перенесла инсульт. В 2016 году у певицы диагностировали рак кишечника. Выбранное лечение привело к повреждению почек и почечной недостаточности — свою почку исполнительнице отдал супруг Эрвин Бах.

Певица всего на полгода пережила своего младшего сына. Известно, что 62-летнего Ронни Тернер тоже умер от рака. Его нашли мертвым в Сан-Фернандо. В полицию позвонили соседи, которые пытались помочь мужчине, но их усилия оказались тщетными. Ранее у мужчины были проблемы с законом - его несколько раз арестовывали из-за хранения наркотиков.

А четыре года назад старший сын звезды Крейг совершил самоубийство. Ему было 59 лет. Тело мужчины обнаружили в его доме в Студио-Сити.

В Европе Тина жила с середины 80-х годов. Она переехала в Лондон в 1986-м, затем в Кельн и Ниццу, а позже в Швейцарию. Осенью 2013 года певица официально отказалась от американского гражданства в пользу швейцарского.

Тина Тернер считается одной из современных икон мировой музыки — обладательница восьми «Грэмми», одна из величайших певиц современности, по версии журнала Rolling Stone, включена в зал славы рок-н-ролла, в 1988 году попала в Книгу рекордов Гиннесса, выступив перед самой большой платной аудиторией — на ее концерт пришли более 188 тыс. человек на стадион «Маракана» в Рио-де Жанейро. Миллионам советских и российских слушателей она знакома по мощному хиту The Best, который в свое время звучал изо всех колонок.