Сын Тины Тернер покончил жизнь самоубийством

Об этом пишет издание Variety со ссылкой на коронерскую службу.

По информации Variety, до своей смерти 59-летний Крэйг работал агентом по недвижимости в долине Сан-Фернандо. Отмечается, что он состоял в национальной ассоциации риелторов и калифорнийской ассоциации риелторов.



Тина Тернер

Тина Тернер родила Крэйга от музыканта Рэймонда Хилла в 1958 году, однако вскоре пара приняла решение расстаться. Через несколько лет певица вышла замуж за Айка Тернера, который усыновил Крэйга. В этом браке у Тернеров появился еще один сын Рональд.

В данный момент Тернер не комментировала смерть Крэйга, пишет Газета.ru.