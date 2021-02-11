HBO снял новый документальный фильм про Тину Тернер

Фильм сняли режиссеры Дэна Линдси и Т. Дж. Мартин. «Тина» описана в выпуске как «откровенный и интимный взгляд на жизнь и карьеру музыкальной иконы Тины Тернер, показывающий ее невероятный подъем к ранней славе, ее личные и профессиональные проблемы на протяжении всей ее жизни, и ее еще более невероятное возрождение как глобальное явление восьмидесятых годов».



Tina Turner

В фильме будет представлено новое интервью с Тернер, которое прошло в ее доме в Цюрихе (Швейцария). Фильм также будет включать интервью с Анжелой Бассетт, Опрой Уинфри, журналистом Куртом Лодером (соавтором автобиографии Тернера 1986 года «Я, Тина»), драматургом Катори Холл (написавшим биографический мюзикл «Тина») и мужем Тернера и бывшим исполнительным продюсером Эрвином Бахом.

К интервью будет добавлен массив архивных материалов за последние 60 лет, в том числе ранее не публиковавшиеся видеозаписи, аудиокассеты и личные фотографии.

Тернер сегодня была номинирована в качестве сольного исполнителя на появление в Зале славы рок-н-ролла в 2021 году. Тернер был ранее введена в Зал рок-музыки вместе с Айком Тернером в 1991 году.