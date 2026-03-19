Участник ABBA купил каталог Тины Тернер

Руководители развлекательной компании Pophouse объявили о завершении «стратегической сделки» с руководством музыкальной компании BMG, в результате которой они стали мажоритарными владельцами каталога покойной королевы рок-н-ролла.

Они также приобрели права на использование имени, изображения и сходства (NIL) Тернер.



В своем заявлении управляющий партнер и руководитель инвестиционного отдела Pophouse Йохан Лагерлёф подчеркнул, что команда будет тесно сотрудничать с BMG и душеприказчиками Тернер для защиты ее наследия.

«Мы невероятно гордимся тем, что нам доверили помочь отметить и развить выдающееся наследие Тины Тернер, — сказал он. — Тина Тернер — не только одна из величайших артисток всех времен, но и настоящая стихия, чье влияние простирается далеко за пределы музыки. Мы с нетерпением ждем возможности разработать новые и захватывающие проекты, которые с уважением передадут ее наследие будущим поколениям».

Условия сделки не разглашаются.

Компания BMG по-прежнему сохраняет за собой определенный процент прав на ее каталог и подтвердила, что наследники Тины не были прямой стороной в переговорах, но были «информированы и участвовали в обсуждениях».

Представитель наследников Тернера пока не прокомментировал соглашение.

А генеральный директор Pophouse Джессика Коравос сообщила, что у ее команды уже есть проекты, посвященные жизни и творчеству исполнительницы хита "What's Love Got to Do with It".

«Я очень рада приветствовать культовый каталог Тины Тернер в семье Pophouse. Теперь мы запустим серию творческих проектов, чтобы отметить замечательную музыку и личность Тины Тернер и закрепить ее наследие как королевы рок-н-ролла», — добавила она.

Базирующаяся в Швеции Конни Йонссон и звезда ABBA Бьорн Ульвеус основали Pophouse Entertainment в 2014 году.

Компания известна своими инвестициями в ABBA Voyage, концертную программу, в рамках которой легендарная группа ABBA выступает в качестве виртуальных аватаров. Компания Pophouse расширяет свое глобальное присутствие за счет громких приобретений. В 2024 году группа KISS продала компании весь свой каталог, бренд и интеллектуальную собственность в рамках сделки, оцениваемой более чем в 300 миллионов долларов. Группа уже сотрудничала с Pophouse над созданием цифровых аватаров, представленных в заключительный вечер их прощального тура End Of The Road в 2023 году.

Тернер скончалась в мае 2023 года в возрасте 83 лет после нескольких лет плохого состояния здоровья. Ее карьера длилась десятилетия и включала в себя такие хиты, как What's Love Got to Do With It, The Best и Proud Mary. Она получила 12 премий «Грэмми», включая премию за вклад в музыкальное искусство, дважды была включена в Зал славы рок-н-ролла, была удостоена чести в Центре Кеннеди в 2005 году и продала более 150 миллионов пластинок по всему миру.