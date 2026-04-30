Роспотребнадзор: артистам не надо переводить на русский псевдонимы и названия

Закон о защите прав потребителей не распространяется на произведения и псевдонимы. Творчество — это не "товар или услуга", поэтому закон о правах потребителей тут вообще не работает. Кроме того, по Гражданскому кодексу имя автора неприкосновенно — переводить или менять псевдоним без согласия самого артиста незаконно и может быть расценено как нарушение его личных неимущественных прав.



«Личные неимущественные права и результаты интеллектуальной деятельности (в том числе музыкальные и аудиовизуальные произведения) выведены из-под действия законодательства о защите прав потребителей. Соответственно, статья 10.1 Закона о ЗПП, обязывающая использовать русский язык, на случаи их использования не распространяется. Статьи 1266 и 1267 Гражданского кодекса гарантируют неприкосновенность произведения и имени автора», - говорится в разъяснении Роскомнадзора.

В России с 1 марта 2026 года вступили ограничения на использование иностранных слов на вывесках или иных средствах размещения информации. После этого часть артистов стала переводить свои никнеймы на афишах на русский.