В защиту легендарной лондонской студии открыли петицию

Ряд классических альбомов, включая The Number of the Beast группы Iron Maiden, Pyromania группы Def Leppard , Sabotage группы Black Sabbath и Tales from Topographic Oceans группы Yes, был записан в студии в Уиллесдене, на северо-западе Лондона, которая сейчас находится под угрозой перестройки под жилые дома.



Battery Studios

Берч записал в студии такие альбомы, как Killers (1981) группы Iron Maiden и The Number of the Beast (1982), а также фрагменты Saints & Sinners (1982) группы Whitesnake. Платт записал One Vice at a Time (1982) группы Krokus . Ланге записал в студии такие известные альбомы, как High 'n ' Dry (1981) и Pyromania (1982) группы Def Leppard, а также хитовый альбом Heartbeat City группы The Cars 1984 года. Другие альбомы, записанные в студии Battery Studios в 1980-х годах, включают одноименный дебютный альбом A Flock of Seagulls, одноименный альбом Whodini, Secret Secrets Джоан Арматрейдинг (1985), The Colour of Spring группы Talk Talk (1986), и дебютный студийный альбом The Stone Roses. В 1984 году Билли Оушен записал здесь свой международный прорывной альбом Suddenly at Battery. Оушен вернулся в студию, чтобы записать хит " When the Going Gets Tough, the Tough Get Going" из саундтрека к фильму "Жемчужина Нила", альбом Love Zone (1986) и альбом Tear Down These Walls (1988). В 1991 году Брайан Адамс работал с Муттом Лангом в студии над продюсированием альбома Waking Up the Neighbours. В 2012 году Foals записали тут Holy Fire. В 2019 году Студия 2 была отремонтирована и оборудована записывающей консолью Cadac, которую Radiohead использовали для записи альбома OK Computer.

В заявлении владельцев говорится:

«Мы призываем музыкальную индустрию, артистов и общественность объединиться для защиты этого незаменимого культурного памятника.

Основанная в 1967 году как Morgan Studios, Battery Studios — это не просто здание, это краеугольный камень музыкального наследия Великобритании. На протяжении десятилетий она была творческим домом для всемирно известных артистов, включая Сэма Смита, Адель, Пола Маккартни и The Kinks. Музыка, созданная в ее стенах, сформировала мировую культуру и помогла утвердить Великобританию в качестве мирового лидера в музыке.

Если этот проект будет реализован, мы потеряем гораздо больше, чем просто студию».

В заявлении, где подчеркивается, что студия является «живой частью британской музыкальной истории», далее говорится:

«Это не единичный случай. По всей Великобритании звукозаписывающие студии и творческие пространства закрываются с пугающей скоростью. Эта тенденция представляет серьезную угрозу для творческой инфраструктуры страны и ее долгосрочного культурного и экономического благополучия.

Существует также очевидный экологический аргумент: снос и перестройка сопряжены с гораздо большими углеродными издержками, чем сохранение и модернизация существующих зданий. Спасение Battery Studios — это не только культурная ответственность, но и экологическая ответственность.

Важно отметить, что существует веская причина для защиты таких студий и творческих пространств. Разрешение на снос противоречило бы этому прогрессу и послало бы неверный сигнал о том, как мы ценим наши культурные ценности.

Мы настоятельно призываем совет отклонить это предложение и вместо этого поддержать сохранение и дальнейшее использование Battery Studios в качестве творческого центра мирового класса.

Подпишите эту петицию, чтобы поддержать артистов, звукорежиссеров, продюсеров и сообщества, которые верят в защиту будущего музыки.

Спасите Battery Studios. Спасите музыкальное наследие Великобритании.

Певица Надин Шах, записавшая свой альбом 2016 года Holiday Destination в студии Battery, комментирует:

«Когда мы теряем такие студии, как Battery, мы теряем не только недвижимость. Мы теряем историю. Мы теряем возможности. Помимо музыки, студии вносят вклад в культурную и экономическую жизнь города. Они привлекают таланты со всего мира. Они поддерживают местные рабочие места. Они помогают определять идентичность города. Каким городом мы хотим видеть Лондон? — спрашивает она. — Городом, который ценит только то, что выгодно в краткосрочной перспективе? Или городом, который инвестирует в культуру, творчество и наследие?»