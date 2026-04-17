В защиту легендарной лондонской студии открыли петицию

Ряд классических альбомов, включая The Number of the Beast группы Iron Maiden, Pyromania группы Def Leppard , Sabotage группы Black Sabbath и Tales from Topographic Oceans группы Yes, был записан в студии в Уиллесдене, на северо-западе Лондона, которая сейчас находится под угрозой перестройки под жилые дома.
В заявлении владельцев говорится:
«Мы призываем музыкальную индустрию, артистов и общественность объединиться для защиты этого незаменимого культурного памятника.
Основанная в 1967 году как Morgan Studios, Battery Studios — это не просто здание, это краеугольный камень музыкального наследия Великобритании. На протяжении десятилетий она была творческим домом для всемирно известных артистов, включая Сэма Смита, Адель, Пола Маккартни и The Kinks. Музыка, созданная в ее стенах, сформировала мировую культуру и помогла утвердить Великобританию в качестве мирового лидера в музыке.
Если этот проект будет реализован, мы потеряем гораздо больше, чем просто студию».
В заявлении, где подчеркивается, что студия является «живой частью британской музыкальной истории», далее говорится:
«Это не единичный случай. По всей Великобритании звукозаписывающие студии и творческие пространства закрываются с пугающей скоростью. Эта тенденция представляет серьезную угрозу для творческой инфраструктуры страны и ее долгосрочного культурного и экономического благополучия.
Существует также очевидный экологический аргумент: снос и перестройка сопряжены с гораздо большими углеродными издержками, чем сохранение и модернизация существующих зданий. Спасение Battery Studios — это не только культурная ответственность, но и экологическая ответственность.
Важно отметить, что существует веская причина для защиты таких студий и творческих пространств. Разрешение на снос противоречило бы этому прогрессу и послало бы неверный сигнал о том, как мы ценим наши культурные ценности.
Мы настоятельно призываем совет отклонить это предложение и вместо этого поддержать сохранение и дальнейшее использование Battery Studios в качестве творческого центра мирового класса.
Подпишите эту петицию, чтобы поддержать артистов, звукорежиссеров, продюсеров и сообщества, которые верят в защиту будущего музыки.
Спасите Battery Studios. Спасите музыкальное наследие Великобритании.
Певица Надин Шах, записавшая свой альбом 2016 года Holiday Destination в студии Battery, комментирует:
«Когда мы теряем такие студии, как Battery, мы теряем не только недвижимость. Мы теряем историю. Мы теряем возможности. Помимо музыки, студии вносят вклад в культурную и экономическую жизнь города. Они привлекают таланты со всего мира. Они поддерживают местные рабочие места. Они помогают определять идентичность города. Каким городом мы хотим видеть Лондон? — спрашивает она. — Городом, который ценит только то, что выгодно в краткосрочной перспективе? Или городом, который инвестирует в культуру, творчество и наследие?»