Митя Фомин мечтает хоть «Полчаса» побыть с любимой

Песня рассказывает о чувствах, которые не отпускают человека, несмотря на расстояние и время.

Эта композиция — о противоречиях любящего сердца. В ней говорится о борьбе между желанием забыть и стремлением вернуть прошлое, между детской привычкой прощаться и взрослой необходимостью идти дальше. Трек дарит слушателям момент для размышлений и переживания глубокой эмоциональной близости.

В своей новой песне артист вспоминает детство. С восторгом он наблюдал за взлетающими и садящимися самолетами. Эта привычка осталась с ним на всю жизнь. Путешествия по-прежнему занимают особое место в его сердце.



Митя Фомин

Автор музыки к песне — мультиплатиновый саунд-продюсер Никита Кунов. Услышав готовое демо, он сразу понял, что эта музыкальная работа просто обязана быть в репертуаре Фомина.

Звучание композиции отсылает к музыке «нулевых». В мелодии используются стильные винтажные синтезаторы и выразительные басы. Благодаря этому создаётся объёмный звук, который органично объединяет ностальгию и актуальность.

Сам Митя Фомин рассказал, что хотел передать чувства тех, кто пережил непростые отношения и теперь смотрит на жизнь сквозь витраж воспоминаний и надежд. Он пожелал, чтобы у каждого были свои незабываемые полчаса времени — чтобы почувствовать, запомнить и поблагодарить за любовь.