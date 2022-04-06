Митя Фомин: Все мы люди, у всех есть соблазны

«Мы с командой сейчас готовим очень интересный проект. 11 июня в модном городе, туристической Мекке – городе Калининграде мы готовим концерт под открытым небом в астрономическом бастионе. Он состоится в преддверии Дня России».



Митя Фомин

Буквально на днях, 8 апреля, состоится и его долгожданный концерт в клубе «16 тонн», где всех его поклонников ждет уже полюбившееся настоящее барабанное шоу, с которым артист выступает уже не первый год.

«Танцы-шманцы-обжиманцы и прочий бурагос обеспечены. Кто был на моих концертах, знает, что никто просто так не уходит. Порой все расходятся только под утро. Люди там знакомятся, общаются, приходят даже ко мне болтать в гримерку. Сейчас можно все. Я даже стал ездить в метро, люблю и в час пик понаблюдать за людьми, и под вечер прокатиться с ветерком. Сейчас уже стало не модно дистанцироваться. Люди подходят, берут автографы, я их легко раздаю – для этого у меня с собой есть открытки, мы фотографируемся… Вообще, считаю, что людям нельзя отказывать».

Также не за горами и премьера его новой песни «Рассвет». Певец пообещал, что трек выйдет 15 апреля и будет абсолютно невероятным. В прямом эфире он поблагодарил и своих авторов, состав которых довольно необычен: композитор - Red Max, автор слов - Алексей Романоф.

«Обычно Леша выступает автором музыки. Он написал мне большинство песен, и практически все они стали хитами. Я безумно благодарен этому человеку, который привнёс в мою жизнь, в моё творчество абсолютно новые краски. Это новая веха».







Митя Фомин

Также не обошлось и без личных откровений. Певец признался, что очень много времени тратит сейчас на просмотр новостей в телеграм-канале, хотя думает, что это не самое лучшее занятие. Спасаться он предлагает хорошими книгами, хорошей компанией и хорошей музыкой и признался, что сейчас увлёкся чтением сказок.

«Сейчас я читаю необычную книгу - сказки дореволюционного журналиста Власа Ярошевича. Удивительные сказки. Почему сказки? Сказки спасают от реальности и в них есть мудрость, которой нам иногда не хватает в жизни. Если мы говорим о более серьёзной прозе – то это Харуки Мураками. Совершенно неподражаемый, совершенно непохожий не на кого, у него кинематографические книги. Недавно я посмотрел фильм по одной из его книг – «Сядь за руль моей машины» - уже оскароносный, но на любителя, для тех, кто хочет порефлексировать, подумать. Самая главная мысль картины в том, что если люди любят друг друга, то измена не является помехой в отношениях».

Артист откровенно признался, что ему самому предстоит простить измену и объяснил свой взгляд на жизнь.

«Все мы люди, у всех есть соблазны. Я верю, если человек любит, он дает максимальную свободу своему партнеру. Как раз в этом и заключается сила любви. Не в притяжении, а в свободе. Поэтому изменил, не изменил, главное, куда ты возвращаешься и с кем ты проводишь свое основное время. Скорее всего, я рассуждаю очень крамольно для многих. Тем не менее, не будучи обременённым отношениями, я считаю именно так. К тому же я не знаю ни одной пары, где бы не было измены. Это - жизнь…»