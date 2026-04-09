Мари Краймбрери перестала ждать – и спела об этом

Мари Краймбрери стала гостьей шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио» и исполнила живьем новый сингл «Давай не ждать» – прямо в эфире, впервые в карьере. До этого дня трек ни разу не звучал вживую.



Решение выпустить трек отдельным синглом принадлежит продюсеру: изначально Мари планировала включить песню в альбом, но Алена Михайлова убедила ее, что «Давай не ждать» заслуживает самостоятельной жизни.

«Это большая и сильная песня. Когда я ее писала, я вкладывала ту суть, что ежедневно мы забываем о том, что завтрашний день может наступить, а может и не наступить. Очень важно не ждать и начинать прямо сейчас осуществлять свои мечты».

Идея песни автобиографична. Пятнадцать лет певица откладывала танцы. Именно возвращение в танцевальный зал стало переломным: проект получил новое дыхание и широкое признание.

«Я не понимала, какую фишку еще применить в проект, чтобы он пошел дальше. Оказалось, дело за малым – нужно было сделать то, что мне нравится сильнее всего в жизни».



Параллельно с выходом сингла Мари продолжает масштабный гастрольный тур: позади 10–15 городов, впереди еще около 30–40. Афиша охватывает выступления в Минске и Алматы и расписана практически до Нового года. 4 июля – пауза: в этот день певица выступит на «Большой Дискотеке Авторадио» на ВТБ Арене.

После двух стадионных шоу «Кто такая Мэри?» на ВТБ Арене и СКА Арене в Петербурге певица признается: успех добавляет не столько эйфории, сколько ответственности. С каждым новым выступлением планка растет – прежде всего в ее собственных глазах.



«На первом шоу никто не знал, где какой неловкий момент произошел, а на втором все уже знали, чего ждать, и вообще нельзя было давать заднюю. С каждым разом все ответственнее. Я думаю, что больше ничего не меняется – просто усиливается твой страх».

Ведущие шоу «Мурзилки Live» назвали Мари «певицей самых оптимистичных и жизнеутверждающих песен» – судя по живому исполнению в студии, новый трек вполне подтверждает эту репутацию.