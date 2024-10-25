Мари Краймбрери спела «Без обработки»

Баста, Чеботина, Качер, Краймбрери и другие перепели хиты Игоря Крутого В честь 70-летия композитора и продюсера Игоря Крутого вышел трибьют «Крутой альбом», в котором... Первый трибьют-альбом, посвящённый юбилею композитора, вышел на лейбле VK Records и объединил...

Мари Краймбрери заявила: «Я хочу быть звездой» Мари Краймбрери выпустила новую песню «Я хочу быть звездой» в свой день рождения (слушать песню). Релиз певица приурочила к своему 32-летию, которое она отмечает сегодня.

Velvet Music устроил музыкальный марафон в честь своего 20-летия Один из ведущих рекорд-лейблов Velvet Music отметил юбилей в прямом эфире «Авторадио». Мари Краймбрери, Zvonkiy, Daasha, Фейгин, НайдИ, Никита Киоссе, Lx24 и Ars Jali - в течение трех...

Мари Краймбрери заявила, что ей «Нравится жить» Певица Мари Краймбрери выпустила новую песню «Нравится жить» (слушать песню). В песне, которую Мари Краймбрери назвала саундтреком этого лета, она перечисляет типажи людей,...