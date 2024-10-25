Мари Краймбрери спела «Без обработки»

«Бывает ли конечная станция у вечной любви? Риторические вопросы останутся без ответов. А строчки в новой песни Мари Краймбрери расскажут о многом. С ними случилась осень, и теперь их винтажные фотки красиво украшают совместный фотоальбом. Честно и «без обработки»», - говорится в описании песни.
Режиссёр Serghey Grey снял типичное танцевальное видео, где певица и лирический герой танцуют и без конца фотографируют друг друга на рекламируемый мобильный телефон.
«Танцы на столе и на подоконнике, все чувства, скрытые под капюшоном, мы не для прессы, закрытые в черном», - поет Мари Краймбрери.
Автор музыки и слов - сама Мари Краймбрери. Сингл вышел на лейбле Velvet Music.
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