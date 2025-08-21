Мари Краймбрери на день рождения подарила себе «Конфетти»

Выпуск трека приурочен к 33-летию певицы. На обложке релиза написано: «Сегодня мой самый лучший день». Релиз цифрового сингла осуществил лейбл Velvet Music.

Хотелось бы, но нет. Я по-прежнему очень громко смеюсь и достаточно тихо, украдкой рыдаю, оголтело защищаю своих и абсолютно не принимаю чужаков, фанатею от талантливой музыки и ничего не понимаю в современном искусстве. Но знаете что. Я, пожалуй, от себя отстала. «Отчаянно борюсь» сменилось на «отчаянно люблю». Потому что поводов счастливой возвращаться домой у меня теперь вдвое больше. Спасибо за жизнь, МАМ! С Днём Рождения меня.