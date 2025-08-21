Мари Краймбрери на день рождения подарила себе «Конфетти»

Выпуск трека приурочен к 33-летию певицы. На обложке релиза написано: «Сегодня мой самый лучший день». Релиз цифрового сингла осуществил лейбл Velvet Music.
«Конфетти на душе рассыпается, в голове лужи стали рекой, моё прошлое мне улыбается и машет рукой. Я, найдя себя, жить не перестаю и, на граблях танцуя порой, каждый день устаю, но счастливая еду домой», - поет Мари.
«Ровно год назад в этот день я загадала себе стать мамой, - рассказывает Краймбрери. - Загадала, еще не зная, что мечта уже несколько недель как сбывается... За пару дней до наступления моего личного нового года друг спросил меня: «Ты излучаешь настолько другую энергию после того, как стала мамой. Стала ли ты легче ко всему относиться?».
Хотелось бы, но нет. Я по-прежнему очень громко смеюсь и достаточно тихо, украдкой рыдаю, оголтело защищаю своих и абсолютно не принимаю чужаков, фанатею от талантливой музыки и ничего не понимаю в современном искусстве. Но знаете что. Я, пожалуй, от себя отстала. «Отчаянно борюсь» сменилось на «отчаянно люблю». Потому что поводов счастливой возвращаться домой у меня теперь вдвое больше. Спасибо за жизнь, МАМ! С Днём Рождения меня.