Мари Краймбрери выпустила автобиографичную песню «Ты так и знал»

Тогда мне было жаль, что любовь не математика, а химия. Считать у меня получалось всегда лучше, чем просчитывать, но, складывая «плюсы» к «плюсам», рождалось чувство вины перед хорошим человеком, но никак не желание разделять с ним жизнь.

Я всегда мечтала о любви, которую обрела сейчас. Любовь, над которой не нужно думать. Которую не нужно обсуждать и согласовывать. Которой ты живешь каждую минуту и смеешься до слез, приходя домой. И я счастлива, что однажды не согласилась на меньшее».