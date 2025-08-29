Мари Краймбрери выпустила автобиографичную песню «Ты так и знал»

«Разбивала ли я сердце? Да. Чувствую ли я свою вину? До одной из историй не чувствовала никогда. Потому что всегда была честной. И здесь была честной, однако впервые не понимала причину своего «нет». Причины и правда не было никакой. Как и чувств, которые являются для меня единственным поводом для того, чтобы вступать в отношения», - говорит Мари.
««Ты так и знал» - история, занимающая отдельное место в моем сердце, на память человеку, который заслуживает, чтобы его любили. Так же сильно, как умеет любить он. Так же сильно, как умею любить я, но не его.
Тогда мне было жаль, что любовь не математика, а химия. Считать у меня получалось всегда лучше, чем просчитывать, но, складывая «плюсы» к «плюсам», рождалось чувство вины перед хорошим человеком, но никак не желание разделять с ним жизнь.
Я всегда мечтала о любви, которую обрела сейчас. Любовь, над которой не нужно думать. Которую не нужно обсуждать и согласовывать. Которой ты живешь каждую минуту и смеешься до слез, приходя домой. И я счастлива, что однажды не согласилась на меньшее».
Кажется, тут тот случай, когда пост в соцсетях эмоционально сильнее, чем песня, собственно.