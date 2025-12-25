Сабрина Карпентер на Рождество выпустила неизданный «Such a Funny Way»

Певица выпустила его в качестве рождественского подарка фанатам.

«В качестве благодарности за такой прекрасный год – подарок всем, кому нужна катарсическая рождественская песня. Версия "Man’s Best Friend" с бонус-треками теперь доступна на стриминговых платформах – вместе с "Such a Funny Way", одной из моих любимых песен», - сообщила Сабрина.



Sabrina Carpenter

Карпентер добавила, что очень любит своих поклонников и поблагодарила их за поддержку в 2025 году.

«Such a Funny Way» певица написала вместе со своими постоянными соавторами – Эми Аллен и Джеком Антоноффом. Они также приложили руку к таким хитам Карпентер, как «Please Please Please» и «Manchild». В тексте песни Карпентер рассказывает о мужчине, который изменяет ей, но прикрывается словами любви. Как всегда, с иронией и юмором, которые давно стали фирменной чертой творчества артистки. По мнению Карпентер, люди часто используют юмор для того, чтобы что-то скрыть или чтобы справиться с трудностями.