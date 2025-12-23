В группе Nazareth сменился вокалист

«Карл Сентенс и группа Nazareth разошлись, и он больше не является участником коллектива, — говорится в заявлении, опубликованном одним из основателей группы, басистом Питом Агнью. - Сейчас мы хотели бы представить вам нашего нового вокалиста Джанни Понтилло. Те, кто видел и слышал Джанни, уже знают, какой у него невероятный голос, а тех, кто еще не слышал, ждет чудесный сюрприз, когда вы придете на наш концерт в 2026 году. Следующий год станет одним из самых насыщенных в истории Nazareth, так что есть отличная возможность увидеть новый состав, и мы с нетерпением ждём возможности познакомить вас с невероятным талантом этого человека».



Бывший фронтмен Nazareth Карл Сентенс (слева) и его преемник Джанни Понтильо

Это объявление прозвучало всего через несколько дней после того, как группа Nazareth завершила свой тур Bending the Rules в Берлине.

Последнее творчество Понтилло связано с немецкой хэви-метал группой Victory, возглавляемой бывшим гитаристом Accept Германом Франком, с которым он записал альбом Gods Of Tomorrow в 2021 году и Circle Of Life в этом году. Он также пел с швейцарскими группами Pontillo And The Vintage Crew, Pure Inc., The Order и Souls Revival.

В первые два месяца 2026 года у Sentance запланирована серия сольных европейских концертов, а также выступления с Lords Of NWOBHM в Лондоне и Японии. В состав группы также входят Тино Трой (Praying Mantis), Джон Галлахер (Raven), Карл Уилкокс (Diamond Head) и Клифф Эванс (Tank).

Дэн Маккаферти умер в 2022 году.