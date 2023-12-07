Вышел посмертный сборник Дэна Маккаферти с тремя неизданными песнями

Здесь есть три ранее неиздававшихся песни музыканта «Occident», «No Turning Back» и «Children’s Eyes». Первые две записаны в конце 1990-х, когда Маккаферти работал с композитором и продюсером Кристофом Буссе. «Children’s Eyes» сочинена Дэном в соавторстве с продюсером Детлефом Видеке.

В качестве бонусов в сборник включены две кавер-версии хитов Nazareth «Love Hurts» и «Dream On», которые спел грек Панос Калифис, обладатель голоса, очень похожего на Маккафферти.



Дэн Маккаферти

МакКафферти умер 8 ноября 2022 года в возрасте 76 лет. Он пел в Nazareth 45 лет, но был вынужден покинуть группу по состоянию здоровья в 2013 году.