Ушел из жизни основатель Nazareth Дэн Маккаферти

Дэн Маккаферти родился в Данфермлине, Шотландия. Вместе с басистом Питером Эгнью, гитаристом Мэнни Чарльтоном и барабанщиком Дарреллом Суитом основал Nazareth в 1968 году. Самый известный альбом группы Hair Of The Dog был выпущен в 1975 году и разошёлся тиражом более двух миллионов копий по всему миру.



Дэн Маккаферти

В августе 2013 года Дэн Маккаферти покинул Nazareth по состоянию здоровья (эмфизема лёгких), но всё же смог записать вместе с группой альбом Rock ‘n’ Roll Telephone. Как заявил он сам по этому поводу: «Пойти в студию и спеть — это не то же самое, что давать концерты. Я всегда могу записать ещё один альбом, но каждый раз выходить на сцену, проводить там по 1 часу 45 минут и брать с людей деньги за то, что они пришли на меня посмотреть, — этого я не могу».

«Это самое грустное объявление, которое мне когда-либо приходилось делать. Мэриан и семья потеряли прекрасного любящего мужа и отца, я потерял моего лучшего друга, а мир потерял одного из величайших певцов», — написал в фейсбуке последний из действующих участников оригинального состава Nazareth, бас-гитарист Пит Эгнью.

Маккаферти страдал хронической обструктивной болезнью лёгких (ХОБЛ), сообщает издание The Sun.