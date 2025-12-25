«Мельница» выпустила «Белокаменные львы» к Москве-реке

Песня уже исполнялась ранее на концертах группы.
«Песня родилась из музыки Сергея Вишнякова, которая мне очень понравилась, и я сразу придумала, о чем мне надо написать, - говорит Хелависа. - Это очень русская песня, несмотря на заложенное в ней кантри-движение. Она владимиро-суздальская, она московская, поэтому в ней - белокаменные львы с храма Покрова на Нерли и других храмов, поэтому в ней появляется Москва-река, она очень уютная, зимняя. Как многие знают, зима - мое любимое время года. Так что представьте себе зимние сумерки, белые храмы, и львов, которые сходят с храмов, чтобы охранять вверенные им города. А еще это песня про любовь. Одна из двух моих песен о гармоничной счастливой любви. Первая песня «Никогда», где черные киты говорят нам о свободе, которую один любящий дает другому. А «Белокаменные львы» напоминают нам, что если ты истинно любишь, - не вынимай человеку мозг, не следи за ним, не сталкери. Не ходи за ним по лестнице, - все уже и так хорошо».
«Мы, группа «Мельница», любим праздники и подарки. А больше, чем получать подарки, мы любим их дарить! Встречайте наш новый рождественский сингл, и пусть зимние праздники будут для вас волшебными, как чародейские плащи, и уютными, как кошачьи лапки.:)», - сообщили музыканты.