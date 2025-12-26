«Старый Приятель» воспел «Зиму в Москве»

Композиция, написанная на стихи Владимира Мышкина и музыку Антона Басова, моментально погружает слушателя в атмосферу морозной и романтичной столицы.

««Зима в Москве» записана в фирменном поп-роковом звучании коллектива, но с тонкой стилистической отсылкой. Музыканты искусно вплели в современное аранжировку ностальгические нотки, будто бы доносящиеся из искренней и тёплой атмосферы 60-х годов. Сюжетная линия современна и отражает романтичное настроение влюбленной пары, прогуливающейся по Москве и замечающей детали жизни москвичей», - говорится в описании песни.



