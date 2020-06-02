Лагутенко, Шахрин и Маргулис спели «Лето» Майка Науменко

В условиях самоизоляции, которую они проводят в разных городах – от Сан-Франциско до Екатеринбурга, - музыканты записали свои версии культовой песни «Лето».
Во флешмобе приняли участие: Илья Лагутенко («Мумий Тролль»), Владимир Шахрин («Чайф»), Евгений Маргулис (экс-«Машина времени», «Воскресение»), СерьГа, Шуня Мещерякова (SHOO), Армен Григорян («Крематорий»), Александр Ильин («План Ломоносова»), Александр Телехов («Элизиум»), Александр Зарецкий («Старый приятель»), группы 7Б и «Animal ДжаZ».
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