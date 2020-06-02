Лагутенко, Шахрин и Маргулис спели «Лето» Майка Науменко

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Российские музыканты со всего мира приняли участие во флешмобе «Лето начинается с Майка!», приуроченном к выходу книги Александра Кушнира «Майк Науменко. Бегство из зоопарка».

В условиях самоизоляции, которую они проводят в разных городах – от Сан-Франциско до Екатеринбурга, - музыканты записали свои версии культовой песни «Лето».

Во флешмобе приняли участие: Илья Лагутенко («Мумий Тролль»), Владимир Шахрин («Чайф»), Евгений Маргулис (экс-«Машина времени», «Воскресение»), СерьГа, Шуня Мещерякова (SHOO), Армен Григорян («Крематорий»), Александр Ильин («План Ломоносова»), Александр Телехов («Элизиум»), Александр Зарецкий («Старый приятель»), группы 7Б и «Animal ДжаZ».

«На смену трибьютам и сборникам каверов на песни Майка пришла новая форма, вполне соответствующая духу времени, - отметил Кушнир. - Нам очень приятно, что наши друзья-музыканты легко и с воодушевлением откликнулись на призыв спеть одну из знаковых песен Михаила Васильевича Науменко - как конкретное напоминание о нем и наступившем лете».

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