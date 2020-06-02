Лагутенко, Шахрин и Маргулис спели «Лето» Майка Науменко

Сюжет картины основан на малоизвестной истории отношений Майка Науменко, его жены Натальи и Виктора Цоя. Она разворачивается летом 1981 года в Ленинграде, где под влиянием Led Zeppelin, Дэвида Боуи и других западных рок-звезд зарождается русский рок. Этим летом Виктор записывает свой первый альбом, а Майк собирает группу «Зоопарк».





Роль Майка в фильме «Лето» сыграл Рома Зверь. Для фронтмена группы «Звери» это первая роль в игровом кино.

