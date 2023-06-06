Николай Фоменко сыграл постаревшего Майка Науменко

Давайте выдохнем, и посмотрим правде в глаза. Ростовский режиссер Кирилл Серебренников очевидно не был даже хотя бы зрителем всех описываемых в байопике Майка Науменко событий. Он родился в 1969 году, учился на физфаке Ростовского университета, и вряд ли был хоть на одном концерте питерского рок-клуба. С 2000 года живет в Москве (сейчас находясь под арестом).