Николай Фоменко сыграл постаревшего Майка Науменко

Сценаристом выступил гитарист первого состава группы «Кино» Алексей Рыбин. Премьера картины назначена на 13 июля 2023 года.
Действие картины разворачивается в два исторических периода — в 1980-е годы и в наши дни. Юного «Майка Науменко» (в кадре Джонни) играет Андрей Дидик, а современного (в кадре Евгений Борисович) — Николай Фоменко.
«Молодой рок-музыкант сталкивается с разнообразными трудностями. Пройдя их, он остаётся собой, однако «остаться собой» означает отказаться от успеха и материальных благ».
Николай Фоменко для роли поправился на 15 килограммов:
«Когда я прочитал сценарий, сказал, что безоговорочно и с удовольствием готов. Он меня покорил тем, что это не шаг в шаг про историю Майка, а типичное классическое русское произведение о невозможности существования поэта в нашей многострадальной стране. Есенинская, по сути, тема, но, конечно, очень городского наклонения».
Съемки фильма проходили еще в 2020 году. Тогда рабочим названием картины был вариант «Уездный город N».
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