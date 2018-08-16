Документальный фильм Серебренникова о роке выходит в сентябре

Документальный фильм «После Лета» рассказывает о том, что стало с главными героями фильма «Лето» и их друзьями, молодыми людьми, вдохновившими не одно поколение свободных музыкантов, легендами, основателями целого движения в рок-музыке. «После Лета» рассказывает о времени, в котором жили персонажи фильма «Лето».

Особое значение фильму придает то, что рассказчиками являются реальные люди, а именно: Наталья Россовская (Науменко), Николай Михайлов, Артемий Троицкий, Андрей Тропилло, Игорь Петровский, Сева Новгородцев. Все они оказали неизгладимое влияние на то, каким был и каким стал русский рок. Интервью берёт актёр Александр Кузнецов, который играет роль «Скептика». Разговоры проходят в реальных локациях фильма «Лето», куда прототипы главных героев пришли, чтобы рассказать, как всё было на самом деле, а также окунуться в ностальгию и похвалить или даже раскритиковать художественный вымысел.

Вместе с героями фильма зритель окунается в атмосферу 80-х годов в Ленинграде, проходит с ними по старым улочкам и дворам, заходит в Ленинградский рок-клуб вместе с его основателем, возвращается в прошлое коммуналок и квартирников, узнаёт много интересных фактов о закулисье рока времён Виктора Цоя и Майка Науменко. Рассказы героев сочетаются с кадрами из художественного фильма.

В фильме звучит музыка групп «Зоопарк», «Кино», Дэвида Боуи и других музыкантов, о которых и пойдёт речь в фильме.