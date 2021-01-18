Впервые выпущен концертный альбом группы «Зоопарк»

Релиз, выпущенный ограниченным тиражом, состоит из трех компонентов: виниловая пластинка, компакт-диск и DVD, на котором предоставлены архивные видеозаписи, сделанные с концертов в ДК МАИ, ДК Нива и ленинградском рок-клубе. На виниловом альбоме зафиксировано сольное выступление «Зоопарка» (08.04.1988), на котором Майк с музыкантами исполняют всю «классику» группы: «Песня простого человека», «Белая ночь/Белая тепло», «Буги-вуги (каждый день)», «Дрянь», «Пригородный блюз», «Гопники», «Мажорный рок-н-ролл», а также новые композиции: «Право на рок» и «Трезвость – норма жизни».
«Я случайно нашел эту запись в архиве у знакомых, и меня приятно удивило ее качество, - вспоминает автор книги «Майк Науменко. Бегство из зоопарка» Александр Кушнир. – Резко воодушевившись услышанным, я начал решительно уговаривать «Отделение ВЫХОД» оперативно издать этот концерт в год 65-летия Майка Науменко. Три или четыре месяца активных телефонных переговоров завершились решением о выпуске первого в истории «Зоопарка» концертного релиза».
Примечательно, что на компакт-диске актуальный концертный репертуар представлен в более развернутом виде. На нем, в частности присутствует несколько треков Сергея Рыженко, сыгранных на этом концерте в ДК МЭЛЗ в акустике и в сопровождении «Зоопарка». Венчает релиз финальный джем «Зоопарка» с концерта 17 апреля 1988, на котором Майк вместе с музыкантами «Аквариума» (Гребенщиков, Титов, Трощенков) и «Звуков Му» (Липницкий, Хотин) исполняет рок-н-ролльные стандарты: Route 66 и Blue Suede Shoes, а также композицию Wild Thing из репертуара The Troggs. Таким образом, спустя десять лет Гребенщиков и Науменко реанимировали проект «Вокально-инструментальная группировка имени Чака Берри», который специализировался на исполнении рок-н-ролльных кавер-версий, в диапазоне от Дэвида Боуи до Чака Берри.
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