Трибьют Майку Науменко издан на CD

Напомним, что трибьют «Песни Простого Человека» предполагалось выпустить к 60-летию Майка Науменко, которое отмечалось в 2015 году. Однако по ряду причин издать пластинку в заранее установленный срок не удалос. В итоге, интернет-релиз проекта состоялся только весной 2016 года.

Инициатором проекта является сын лидера группы «Зоопарк» Евгений Науменко, пишет "Репродуктор". Проект реализовали при финансовой поддержке заинтересованных лиц. Сбор средств на выпуск пластинки производился на портале краудфандинга «Планета». На реализацию задуманного предполагалось собрать 600 000 рублей, однако итоговая сумма сборов составила лишь 428 000 рублей.

Трек-лист трибьюта:

1. Секрет – Буги-Вуги Каждый День (ver. 2015)

2. Юрий Наумов – Белая Ночь / Белое Тепло

3. Михаил Ефремов – Посвящение Т.

4. Кукрыниксы – Жизнь в Зоопарке

5. Роман Рябцев и Павел «Паштет»

6. Филиппенко – Гопники

7. Алексей Лебединский feat. Евгений Бергер и Антон Давидянц – Похмельный Блюз

8. Animal ДжаZ – Сладкая N

9. Casual feat. Крематорий – Когда Я Знал Тебя Совсем Другой

10. Лампасы feat. Алексей Могилевский – Звезда Рок-н-Ролла

11. Пони – Если Хочешь

12. Миша Лузин – Вперёд, Боддисатва

13. Борис Гребенщиков – Растафара (Натти Дрэда)

14. Тени Свободы – В Тот День

15. Наив – Лето

16. Андрей Макаревич – Мария

17. Браво – Blues De Moscou

18. Ромарио feat. Леонид Парфёнов, Вера Полозкова, Михаил Козырев, Виктор Гусев, Ирина Хакамада, Андрей «Орлуша» Орлов, Михаил Шац – Уездный Город N ЧайФ – В Тот День

19. Василий Васин feat. The Blues Doctors – Буги-Вуги Каждый День

Заказать CD-издание трибьюта «Песни Простого Человека» можно в интернет-магазине издательства «Выргород».