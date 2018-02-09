Рома Зверь снялся в фильме о Цое Кирилла Серебренникова

Сюжет картины основан на малоизвестной истории отношений Майка Науменко, его жены Натальи и Виктора Цоя. Она разворачивается летом 1981 года в Ленинграде, где под влиянием Led Zeppelin, Дэвида Боуи и других западных рок-звезд зарождается русский рок. Этим летом Виктор записывает свой первый альбом, а Майк собирает группу «Зоопарк».

Роль Майка в фильме «Лето» сыграл Рома Зверь. Для фронтмена группы «Звери» это первая роль в игровом кино.

«Это мой дебют в большом кино, - говорит Рома Зверь. – Он состоялся благодаря Кириллу Серебренникову. Спасибо за оказанное доверие и уникальную возможность творить и трудиться вместе с прекрасными и талантливыми людьми».

Роль жены Майка Натальи сыграла звезда фильма «Притяжение» Ирина Старшенбаум.

Как сообщалось ранее, в роли Виктора - корейский актер Тео Ю.