Группа «Звери» показала свой «Фолк»

Новый альбом группы «Звери» состоит из десяти песен. В их числе - кавер-версия песни Егора Летова «Пуля виноватого найдет». Две композиции из этого альбома – «Фолк» и «Маруся» – ранее выходили в формате синглов.

В новом альбоме музыканты обратились к фольклорным мотивам и народному звучанию. На смену дерзким, бескомпромиссным и энергичным трекам, которые так хорошо знакомы поклонникам группы, пришли композиции, наполненные рефлексией и глубокими размышлениями о жизни.

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Роман Билык

«На обложке альбома моя бабушка Маруся держит на руках маму Свету», – так прокомментировал свежий релиз лидер коллектива и автор материала Роман Билык.