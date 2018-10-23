Рома Билык покажет «Моменты» своих путешествий

"Фотографией я начал увлекаться лет 10 назад... Увлекся работой с разными фотоаппаратами начиная от аналоговых и заканчивая цифровыми, от узкого формата [пленки] до среднего и широкого. На этой выставке представлено около 60 работ... Я больше всего фотографировал в путешествии", - рассказал Зверь.

Он отметил, что предпочитает заниматься исключительно репортажной съемкой. "В моей коллекции нет ни одной работы, которая была бы постановочной или жанровой. Здесь исключительно репортажная, настоящая фотография. В свободное время, если я что-то видел, я пытался это запечатлеть, поймать тот самый момент, который теперь со мной", - пояснил автор выставки.



Роман Билык

Представленные в "Моментах" снимки были сделаны не только в России, но и, например, в Нидерландах, Таиланде, Франции, а также на Украине и в Индонезии. "Все места, которые представлены на снимках, - мои любимые. На фотографиях запечатлены как прохожие, так и знакомые и близкие мне люди", - пояснил музыкант.

По его словам, выставка будет экспонироваться и в других городах. "В планах не было везти по России, но люди интересуются и спрашивают: а почему только в Москве и Санкт-Петербурге представили? Теперь повезем в Новосибирск", - сказал он.

ТАСС