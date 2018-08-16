«Звери» выпускают саундтрек к фильму «Лето»

Воссоздание старых фонограмм, инструменты, использовавшиеся в 80-х годах – только малая часть реализованного в работе над музыкальной составляющей “Лета”.

Рома Зверь и Герман Осипов стали музыкальными продюсерами фильма. В мае на Каннском кинофестивале они были удостоены премии за лучшую музыку к фильму.

«Лето» – это история о становлении ленинградского рок-клуба, о начале музыкального пути Виктора Цоя и его дружбе с лидером группы «Зоопарк» – Майком Науменко. В роли Майка – Рома Зверь.

OST «LETO» включает в себя 26 композиций. Это и композиторская работа группы «Звери», и авторские аранжировки песен «Кино» и «Зоопарка», а также Игги Попа, Дэвида Боуи и Лу Рида.

Трогательные гитарные импровизации с диалогами главных героев. «Восьмиклассница», «Время есть, а денег нет», «Бездельник», «Когда-то ты был битником», «6 утра» в авторской интерпретации. «Perfect Day» с участием легендарной Елены Кореневой, Марины Королевой и Ирины Старшенбаум. Просто и пронзительно звучит «Дерево». Отвязно, при этом наивно и тепло, – «Psycho Killer» и «Passenger». А главной песней и настроением картины по праву можно считать «Лето».

В каждой композиции сохранены ситуативные моменты, при прослушивании мы вновь оказываемся в атмосфере фильма и той эпохи. Под одной обложкой – весь спектр человеческих эмоций. И фрагменты жизни героев, которые рассказаны в картине и зацепили зрителя: квартирники у Майка, пикник на побережье залива, прыжки через костёр, летние поездки в электричке и кофе в троллейбусе...

В записи киносаундтрека «LETO» принимали участие Антон Севидов, Петр Погодаев, Денис Клявер, группы «ГШ» и «Shortparis», группа «Звери», актрисы Елена Коренева и Ирина Старшенбаум, а также актеры «Гоголь-центра» Филипп Авдеев и Александр Горчилин.

OST «LETO» будет доступен на всех цифровых площадках.