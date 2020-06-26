Звезды пришли поддержать Кирилла Серебренникова в суде

Полиция оградила все подступы к суду, который слушает дело о правонарушениях в театральном проекте «Платформа» и «Седьмой студии», поэтому присутствующие рассредоточились по всей площади. Они пришли в поддержку всемирно известного театрального и кинорежиссера, которому предъявлены обвинения в мошенничестве.



У здания суда

Режиссер пришел в суд под громкие аплодисменты публики.

Среди пришедших заметны Роман Билык, Эмин, Олег Нестеров, Оксимирон, Юлия Паршута, Влад Лисовец, Дмитрий Быков и др.

Режиссер выступил в суде, и назвал себя невиновным, попросив освободить его на месте.

«Серебренников совершил мошенничество в особо крупном размере в составе организованной группы», - сказала судья Олеся Менделеева, зачитывая приговор. По мнению судьи, размер ущерба Минкульту от действий компании Серебренникова — около 129 млн рублей.



Роман Билык у суда

«Он думал о нас о всех. Это не только четверым людям приговор объявляется, - это приговор всем людям, причастным к театру, кино, музыке», - сказал Роман Билык, исполнивший роль Виктора Цоя в фильме Серебренникова «Лето».

Суд счел возможным исправление Кирилла Серебренникова без изоляции от общества. Серебренников отрицал вину, чтобы обмануть суд и избежать ответственности, - зачитала судья. В итоге - условный срок на 3 года и штраф 800 т.р. и выплата ущерба.

На улице новость об условном сроке для режиссера встретили радостными аплодисментами.