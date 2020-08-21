«Звери» выпустили лучшие песни в карантинной акустике

В альбом вошли почти немыслимые сегодня 26 песен, однако из них всего одна - относительно новая «Весело». Остальные - исполнение в домашних условиях старых хитов группы вроде «Южная ночь» или «Танцуй». Все треки сделаны в акустике.

«Кто бы знал в марте этого года, что с песни «Весело» в домашней акустике начнется создание карантинного альбома из целых 26 песен. Альбом, который мы писали вместе с вами на расстоянии. Альбом, который точно всем нам запомнится. Альбом, который сделал нас еще ближе», - говорят музыканты.

Альбом фиксирует ощущение старых песен сегодняшним, значительно повзрослевшим Романом Билыком. Иногда оно ироничное, иногда серьезное.