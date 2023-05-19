Группа «Звери» выпустила негромкий альбом «На синем трамвае»

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Группа «Звери» выпустила в свет альбом «На синем трамвае» (слушать альбом).

В альбом, представленный эксклюзивно в «VK Музыка», вошло 10 треков.

«Негромко поём, слегка улыбаясь. Новый альбом «На синем трамвае»! Прокатитесь с нами?» – представили музыканты в соцсетях свою новую работу.

Слова и музыку к большинству песен написал Рома Зверь. В написании текстов для песен «Серфер», «Серфер 2» и «Чайка» принял участие Виктор Бондарев, а для песен «Смена караула» и «Мечтаем» Валерий Полиенко — оба давние соавторы Романа из его родного Таганрога.

Альбом был записан в январе 2023 года в Петербурге на студии «Добролёт». Картину для обложки нарисовал художник Дамир Муратов, работающий в стиле поп- и соц-арта. На ней изображена старая советская игра «За рулём», в которой нужно поворотами руля провести машинку по дороге, избегая препятствия. Но вместо машинки на картине по кругу курсирует синий трамвай.

Звери
Звери

«Мы достаточно долго думали над названием альбома. Но когда определились с ним, мы сразу решили, кто должен рисовать обложку. То, что получилось по итогу — это плод совместного творчества нескольких людей. Трамвай этот ходит по кругу, а в нём веселый человек катается и проводит время, скажем так. Такова задумка прекрасного художника Дамира Муратова, вспомнившего игру «За рулем» и нарисовавшего вместо машинки синий трамвай. Можно сказать, что это продолжение песни «Трамвай» из первого альбома, 20-летие которого мы отметили на днях. Там поется «Катимся в хромом трамвае… Я сегодня умираю», а в новом «Трамвае» «Все не навсегда и не насовсем». А это то же самое, но тут более позитивное отношение к смерти, концу. Все люди хотят быть замеченными, нужными. Дела твои плохи, если дел твоих нет. И это размышление о том, как прожить жизнь, если она остановится в определенный момент. Отношение к точке, в которой все для тебя закончится.

Все песни в альбоме новые, кроме двух. Песню «Сердце» я написал достаточно давно для женского вокала, тогда я занимался, скажем так, наставничеством для молодой артистки из Воронежа. Год назад пришла идея с ней и записать эту песню. А песня «Смена караула» была написана более десяти лет назад. Мы долго искали для неё форму, аранжировку, и наконец нашли. В этом нам помог оперный певец Миша Петренко, с ним как-то всё сошлось», - говорит Рома Зверь.

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