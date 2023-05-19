Группа «Звери» выпустила негромкий альбом «На синем трамвае»

В альбом, представленный эксклюзивно в «VK Музыка», вошло 10 треков.

«Негромко поём, слегка улыбаясь. Новый альбом «На синем трамвае»! Прокатитесь с нами?» – представили музыканты в соцсетях свою новую работу.

Слова и музыку к большинству песен написал Рома Зверь. В написании текстов для песен «Серфер», «Серфер 2» и «Чайка» принял участие Виктор Бондарев, а для песен «Смена караула» и «Мечтаем» Валерий Полиенко — оба давние соавторы Романа из его родного Таганрога.

Альбом был записан в январе 2023 года в Петербурге на студии «Добролёт». Картину для обложки нарисовал художник Дамир Муратов, работающий в стиле поп- и соц-арта. На ней изображена старая советская игра «За рулём», в которой нужно поворотами руля провести машинку по дороге, избегая препятствия. Но вместо машинки на картине по кругу курсирует синий трамвай.



Звери