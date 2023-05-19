Группа «Звери» выпустила негромкий альбом «На синем трамвае»

В альбом, представленный эксклюзивно в «VK Музыка», вошло 10 треков.
«Негромко поём, слегка улыбаясь. Новый альбом «На синем трамвае»! Прокатитесь с нами?» – представили музыканты в соцсетях свою новую работу.
Слова и музыку к большинству песен написал Рома Зверь. В написании текстов для песен «Серфер», «Серфер 2» и «Чайка» принял участие Виктор Бондарев, а для песен «Смена караула» и «Мечтаем» Валерий Полиенко — оба давние соавторы Романа из его родного Таганрога.
Альбом был записан в январе 2023 года в Петербурге на студии «Добролёт». Картину для обложки нарисовал художник Дамир Муратов, работающий в стиле поп- и соц-арта. На ней изображена старая советская игра «За рулём», в которой нужно поворотами руля провести машинку по дороге, избегая препятствия. Но вместо машинки на картине по кругу курсирует синий трамвай.
«Мы достаточно долго думали над названием альбома. Но когда определились с ним, мы сразу решили, кто должен рисовать обложку. То, что получилось по итогу — это плод совместного творчества нескольких людей. Трамвай этот ходит по кругу, а в нём веселый человек катается и проводит время, скажем так. Такова задумка прекрасного художника Дамира Муратова, вспомнившего игру «За рулем» и нарисовавшего вместо машинки синий трамвай. Можно сказать, что это продолжение песни «Трамвай» из первого альбома, 20-летие которого мы отметили на днях. Там поется «Катимся в хромом трамвае… Я сегодня умираю», а в новом «Трамвае» «Все не навсегда и не насовсем». А это то же самое, но тут более позитивное отношение к смерти, концу. Все люди хотят быть замеченными, нужными. Дела твои плохи, если дел твоих нет. И это размышление о том, как прожить жизнь, если она остановится в определенный момент. Отношение к точке, в которой все для тебя закончится.
Все песни в альбоме новые, кроме двух. Песню «Сердце» я написал достаточно давно для женского вокала, тогда я занимался, скажем так, наставничеством для молодой артистки из Воронежа. Год назад пришла идея с ней и записать эту песню. А песня «Смена караула» была написана более десяти лет назад. Мы долго искали для неё форму, аранжировку, и наконец нашли. В этом нам помог оперный певец Миша Петренко, с ним как-то всё сошлось», - говорит Рома Зверь.
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