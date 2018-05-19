Рома Зверь получил приз Каннского кинофестиваля

Она появилась в 2010 году по инициативе Винсента Дэрра (учредитель Cine Pub Agency) и присуждается композиторам и музыкальным продюсерам, которые работали над фильмами из основной программы фестиваля. Среди членов жюри – журналисты профессиональных изданий о музыке и кино.

В этом году в программу Каннского фестиваля вошел фильм «Лето» (режиссер Кирилл Серебренников), в котором Рома Зверь (солист группы «Звери», сыграл роль Майка Науменко) и Герман Осипов (соло-гитарист группы «Звери») выступили в качестве музыкальных продюсеров.

Именно в качестве музыкальных продюсеров фильма «Лето» Рома Зверь и Герман Осипов получили награду Cannes Soundtrack.



Рома Зверь и Герман Осипов получили награду Cannes Soundtrack

«Работать над музыкой к фильму «Лето» было очень непросто, - рассказывает Рома Зверь. – Во-первых, нужно было оставаться в хронологии самих композиций, а это не только отечественные песни, но и зарубежные. Нужно было всё собрать в одну канву, которая бы подходила фильму. Во-вторых, нам нужно было воссоздать фрагменты утерянных фонограмм или сделать аранжировки уже существующих для постпродакшена. Мы искали старые инструменты, настраивали и реставрировали их, чтобы у нас получился похожий звук. У Кирилла Семеновича (Серебренникова) было условие, что музыкантов должны играть только музыканты. Но мы же играем уже в каком-то привычном нам формате, а не как поколение 80-ых. Приходилось даже меняться инструментами, чтобы было немного неловко и неудобно, что-то более живое и настоящее».

В российском прокате фильм «Лето» выходит 7 июня. Это история о самом начале творческого пути Виктора Цоя и группы «Кино», о его взаимоотношениях с Майком Науменко, его женой Натальей и многими, кто был в авангарде рок-движения Ленинграда 1981 года. О Ленинграде 80-х, о любви, поисках и больших надеждах — о настроении, которое останется с нами навсегда.