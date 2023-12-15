Песни Сергея Жукова для «Чебурашки» вышли альбомом

Главный российский хитмейкер Сергей Жуков в качестве музыкального продюсера грандиозной постановки сочинил более 10 композиций. В альбом вошли сольные композиции Гены, Шапокляк («Королева мира», «Танго Шапокляк»), Гриши («Шах и мат»), технологичного робота Чебуратора («Дай подарок») и самого Чебурашки («Апельсины», «Я так одинок»).

«Для меня очень почетно написать музыку для такого проекта, который рассчитан на семейного зрителя. Музыка для «Чебурашки» рождалась внутри моей семьи. Прихожу домой из студии и говорю: «Сегодня сочинял песню про Шапокляк». И мы всей семьей слушаем, а потом каждый высказывает свое мнение и подсказывает. Получается идеальная фокус-группа для семейного шоу. Так что в «Чебурашке» есть песни, которые помогли сочинить мои дети. Я надеюсь, что подобных постановок в нашей стране будет все больше и больше, но на данный момент «Чебурашка» − первое и единственное в стране семейное шоу такого масштаба и качества», − поделился Сергей Жуков.

Специальные новогодние показы семейного мюзикла «Чебурашка. Ушастые елки» пройдут в концертном зале «Москва» в парке «Остров Мечты» с 16 декабря по 7 января. В музыкально-цирковом шоу детей и их родителей ждут головокружительные акробатические трюки от артистов Cirque du Soleil, зрелищная анимация, атмосфера волшебства на сцене, апельсиновая буря и настоящая … ушастая елка!



Сергей Жуков и Чебурашка

Премьера музыкального шоу про ушастого героя и его друзей состоялась летом и моментально покорила сердца зрителей всех возрастов. Спектакль создан по мотивам самого кассового фильма российского кинопроката «Чебурашка», собравшего 23 миллиона зрителей.

Режиссером оригинальной версии выступила лауреат театральной премии «Золотая маска» Нина Чусова. В шоу задействовано 52 артиста, включая актеров популярных мюзиклов, чемпионов мира по акробатике и цирковых артистов. Постановщиком проекта выступил Андрей Кольцов, известный цирковой режиссер, солист Cirque du Soleil, автор уникальных трюков, вошедших в энциклопедию циркового искусства. Все танцевальные номера поставил известный хореограф и ведущий танцевального шоу «Звезда танцпола» Сергей Мандрик. Грандиозную постановку успели посмотреть более 60 000 зрителей. Большинство саундтреков уже стали настоящими хитами.