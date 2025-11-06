В «16 Тонн Арбат» вручат премию Cup Of Madness 2025

Премия была учреждена в 2022 году с целью поддержать и отметить талантливых и перспективных музыкантов, которые выступили на малой сцене «Тонн» в прошлом концертном сезоне, и собрать под одной крышей артистов и топовых представителей индустрии. Отличие этой премии от «Золотой Горгульи» в «16 тонн Пресня» в том, что награждаются в основном молодые и (но не обязательно) инди-исполнители, которые выступали именно в клубе «16 Тонн Арбат» за прошедший год.
Церемония награждения театрализована, ведут её персонажи из «Приключений Алисы в Стране чудес»: Шляпник и Чеширский Кот, а Алиса в зале играет с гостями. Помимо игры клуба (в ней участвуют только желающие), в зале все время церемонии происходит активный нетворкинг.
В прошлые годы заветные статуэтки лауреатам вручали известные музыканты и видные представители цеха: Николай Редькин, Сергей Мудрик, Вячеслав Петкун, Сергей Мазаев, Даниил Брод. Не меньше звёзд индустрии присутствовало в зале: инди-группы «Созвездие Отрезок» и «Лампабикт», программный директор радиостанции Жара FM Игнат Ражников, продюсер фестиваля Motherland Иван Бочаров, редактор Rap.Ru и ех-главред Rolling Stone Russia Александр Кондуков и многие другие промоутеры и журналисты.
Музыкальная программа включает в себя перформансы лауреатов и специальный сет хедлайнера — в том году им стала группа POMPEYA, а в этом финальный концерт сыграет «Хадн Дадн».
Лауреаты этого года:
- «Фламандская школа» - российская арт-панк группа с элементами дума, метала, ноу вейва и стоунера. Изобретатели оригинального жанра "вальскор".
- «Fоlga» - туманные дрим-синти-поп волны о забытой любви и девичьих страданиях.
- «3.56 am» - артист лейбла «Ключи», участник объединения «Дуга» рэпера Mnogoznaal и режиссера Visnu.
- «Редкие птицы» - столичный квинтет, чья музыка балансирует между нео-психоделией, теплым альтернативным лоу-фаем и гитарной ностальгией по 90-м. Все это собирается в палитру эмоций, где самоирония соседствует с искренностью, а сложные чувства подаются с подмигиванием. На барабанах — Василий Яковлев («Дельфин»), чье мощное и выразительное звучание добавляет живым выступлениям ещё больше характера.
- «Ankobo + Kaboo» - «музыка племени будущего», как характеризуют свое творчество одни из главных представителей музыкального мультикультурализма в стране, трио «Ankobo + Kaboo». Этнофутуристическая электроника и авант-фолк, сплетенные с классикой, а с недавних пор еще и эксперименты с альтернативным роком: сами музыканты — Дмитрий Бортников, Джейн Анкома и Глеб Алексеев — новую веху звучания именуют как nomadcore.
- «Колыбель для Кошки» - молодая рок-группа из подмосковного Жуковского, пропитавшаяся меланхолией виниловых пластинок и потёртых плёночных фотоальбомов. Про себя артисты говорят: «Мы играем джентльменский рок».
- Всеволод Дорохов - единственный автор и исполнитель песен на стихи Бориса Рыжего, чьё творчество можно назвать аутентичным.
- «Оберманекен» - группа занимает уникальное место в отечественной рок-музыке, как яркий представитель жанра New Wave и новой романтики. Анжей Захарищев фон Брауш — лидер группы, сформировал собственный узнаваемый стиль, объединяющий элементы электроники, театрализации и поэзии Серебряного Века, открыв слушателям совершенно новую грань эмоциональной утонченности. “Оберманекен” в культовом нью-йоркском клубе CBGB делила сцену с звездами первой величины от “Nirvana” до “Pearl Jam”.
- «Еть+Beloglazov» - не боятся экспериментов, мешая панковский угар, мелодичность инди и эмоциональный звук, который цепляет с первых секунд. Их музыка — это панк без клише, инди с характером и чистая эмоция без прикрас.
- «Песочница имени меня» - группа из Москвы, сочетающая арт-рок и экспериментальный инди. От концерта к концерту превращаемся то в театральную постановку, то в лишённую всяких рамок клоунаду.
- «Kubikmaggi» - коллектив был образован в 2003 году в Санкт-Петербурге и прошёл путь от сложноустроенной джаз-роковой песенной лирики Ксении Фёдоровой к масштабным инструментальным полотнам, вдохновлённым фри-джазом. В музыке группы переплетаются новый академизм и прогрессивный джаз, минимализм и авангардные эксперименты, электронная музыка и барочные мотивы; большое значение уделено импровизации.