В «16 Тонн Арбат» вручат премию Cup Of Madness 2025

Премия была учреждена в 2022 году с целью поддержать и отметить талантливых и перспективных музыкантов, которые выступили на малой сцене «Тонн» в прошлом концертном сезоне, и собрать под одной крышей артистов и топовых представителей индустрии. Отличие этой премии от «Золотой Горгульи» в «16 тонн Пресня» в том, что награждаются в основном молодые и (но не обязательно) инди-исполнители, которые выступали именно в клубе «16 Тонн Арбат» за прошедший год.

Церемония награждения театрализована, ведут её персонажи из «Приключений Алисы в Стране чудес»: Шляпник и Чеширский Кот, а Алиса в зале играет с гостями. Помимо игры клуба (в ней участвуют только желающие), в зале все время церемонии происходит активный нетворкинг.

В прошлые годы заветные статуэтки лауреатам вручали известные музыканты и видные представители цеха: Николай Редькин, Сергей Мудрик, Вячеслав Петкун, Сергей Мазаев, Даниил Брод. Не меньше звёзд индустрии присутствовало в зале: инди-группы «Созвездие Отрезок» и «Лампабикт», программный директор радиостанции Жара FM Игнат Ражников, продюсер фестиваля Motherland Иван Бочаров, редактор Rap.Ru и ех-главред Rolling Stone Russia Александр Кондуков и многие другие промоутеры и журналисты.

Музыкальная программа включает в себя перформансы лауреатов и специальный сет хедлайнера — в том году им стала группа POMPEYA, а в этом финальный концерт сыграет «Хадн Дадн».

Лауреаты этого года: